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Школьный класс

Какая обстановка в школах и детсадах Молдовы после выхода c каникул

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (329)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33216801/kakaya-obstanovka-v-shkolakh-i-detsadakh-moldovy-posle-vykhoda-s-kanikul.html

В министерстве уточнили, каким является положение дел в учебных заведениях республики в условиях пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В Молдове ни одно общеобразовательное учреждение для детей школьного возраста не работает в дистанционном режиме из-за карантина. В самоизоляции находятся всего пять классов. Такие данные приводит Министерство образования, культуры и исследований.

"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 89, а 817 школьников находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 160 учителей, еще 109 – на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностирован у 51 человека, а 25 помещены на самоизоляцию", — пояснили в министерстве.

Как уточнили в Минобразования, в настоящее время работают 1436 дошкольных учреждений.

"На данный момент три детсада и 15 детских групп находятся на карантине", — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что вирус подтвердился у одного ребенка, 73 дидактических кадров и 53 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 609 несовершеннолетних, 71 педагог и 56 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19
© Sputnik / Алена Матвеева
Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19

С 11 января после школьных зимних каникул все учебные заведения в Молдове вернулись к занятиям. Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

"Возобновляется с 11 января 2021 года образовательный процесс в учреждениях начального, гимназического и лицейского образования, государственных и частных, согласно моделям, утвержденным Министерством образования, культуры и исследований", – сказано в тексте решения.

При этом до 15 января все еще запрещены внеклассные мероприятия (кружки и спортивные секции) в образовательных учреждениях. Их следует проводить в дистанционном формате.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (329)

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