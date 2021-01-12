Заказывал наркотики по почте из-за рубежа: юноше грозит до 15 лет тюрьмы

Молодой человек свободно получал наркотики из-за границы в обычном почтовом отделении, а затем сбывал в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Сотрудники Таможенной службы в сотрудничестве с прокурорами раскрыли преступную группу, которая промышляла контрабандой наркотических средств в особо крупных размерах, товар завозили в страну через почтовые посылки. Следствие по этому делу длилось несколько месяцев: след потянулся, когда таможенники обнаружили упаковку с 200 граммами запрещенных препаратов.

"Один из фигурантов дела, 22-летний мужчина, был пойман с поличным после того, как явился на почту, чтобы забрать посылку, в которой были наркотики. Была установлена личность другого члена группы - 18-летней девушки, сожительницы задержанного. Сотрудники таможни и прокуратуры обыскали дома двух подозреваемых, где обнаружили наркотики: амфетамины, таблетки экстази, марихуану и гашиш", - сообщили в Таможенной службе.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые заказывали наркотические вещества из-за границы. Препараты держали дома и сбывали на территории Кишинева через интернет-магазины.

Рыночная стоимость обнаруженных наркотических веществ составляет более 100 000 леев.

Мужчина был помещен под арест на 30 суток по обвинению в совершении преступлений, связанных с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков с целью отчуждения. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. 18-летняя девушка находится под следствием и сотрудничает с органами уголовного розыска для расследования дела.

В настоящее время Таможенная служба и Главное управление прокуратуры Кишинева проводят уголовное преследование с целью полного и объективного установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных к нему лиц.

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