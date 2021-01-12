17:41 12 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.93
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Машины скорой

За неделю в Молдове госпитализированы более 5 тысяч человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32936825.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33218869/za-nedelyu-v-moldove-byli-dostavleny-v-bolnicy-bolee-5-tysyach-chelovek.html

Большинство пациентов страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, зарегистрировано более двухсот инсультов.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Более 14 тысяч обращений зарегистрировала за минувшую неделю Служба доврачебной неотложной медицинской помощи. Экипажами "скорой" в больницы были доставлены 5 063 пациента, в том числе 680 детей.

Машина скорой
© Photo : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale
Ложка дегтя в бочку праздника: топ обращений граждан Молдовы в неотложку

На первом месте по причинам вызова "скорой помощи" по-прежнему остаются обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди пациентов — 44 человека с острым коронарным синдромом, 1 845 случаев неотложного неврологического состояния, а также 203 инсульта.

Продолжают загружать работой бригады "скорой" и неосторожные водители. За неделю на дорогах Молдовы было зарегистрировано 38 ДТП, в которых пострадали 50 человек, в том числе семеро детей.

Неделя была богата на роды в догоспитальных условиях — помощь медиков получили две женщины. В Каушанском районе 6 января 41-летняя роженица произвела на свет девочку, а на следующий день, на Рождество, 24-летняя жительница Чадыр-Лунги родила мальчика. Обе были доставлены в родильные дома.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Три случая переохлаждения зафиксировала скорая за неделю в Молдове
Авария с участием скорой и грузовика в Калараше: есть пострадавшие
Теги:
скорая помощь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться