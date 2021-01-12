За неделю в Молдове госпитализированы более 5 тысяч человек

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Более 14 тысяч обращений зарегистрировала за минувшую неделю Служба доврачебной неотложной медицинской помощи. Экипажами "скорой" в больницы были доставлены 5 063 пациента, в том числе 680 детей.

На первом месте по причинам вызова "скорой помощи" по-прежнему остаются обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди пациентов — 44 человека с острым коронарным синдромом, 1 845 случаев неотложного неврологического состояния, а также 203 инсульта.

Продолжают загружать работой бригады "скорой" и неосторожные водители. За неделю на дорогах Молдовы было зарегистрировано 38 ДТП, в которых пострадали 50 человек, в том числе семеро детей.

Неделя была богата на роды в догоспитальных условиях — помощь медиков получили две женщины. В Каушанском районе 6 января 41-летняя роженица произвела на свет девочку, а на следующий день, на Рождество, 24-летняя жительница Чадыр-Лунги родила мальчика. Обе были доставлены в родильные дома.

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