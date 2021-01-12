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Мороз

Предупреждение синоптиков: грядет резкое похолодание

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1564)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33219619/Preduprezhdenie-sinoptikov-gryadet-rezkoe-pokholodanie.html

Метеорологи сообщают важную информацию об изменении погодных условий, с которыми жители республики могут столкнуться в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением температуры. Предупреждение действует с 16 по 19 января. 

Снег на дорогах, архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Ожидаются морозы — спасатели призывают соблюдать правила безопасности
  

"В период 16-19 января резко похолодает. В ночные часы температура воздуха понизится до -10, -15 градусов по Цельсию, в дневные до -5, -10. Среднесуточная температура воздуха будет на 5-7 градусов по Цельсию ниже нормы", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1564)

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