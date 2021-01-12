Предупреждение синоптиков: грядет резкое похолодание

Метеорологи сообщают важную информацию об изменении погодных условий, с которыми жители республики могут столкнуться в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением температуры. Предупреждение действует с 16 по 19 января.

"В период 16-19 января резко похолодает. В ночные часы температура воздуха понизится до -10, -15 градусов по Цельсию, в дневные до -5, -10. Среднесуточная температура воздуха будет на 5-7 градусов по Цельсию ниже нормы", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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