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Свежие данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (332)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210112/33220342/svezhie-dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-za-sutki.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове перевалило за 150 тысяч.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 476 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Женщина получает вакцину от COVID-19. Архивное фото
© REUTERS / POOL
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Отмечено шесть эпизодов "импорта" инфекции – два из Египта и по одному из Великобритании, России, Ирландии и Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 150 138.

За минувшие 24 часа проведено 3026 тестов, при этом повторно — 339.

Коронавирус выявлен в том числе у 30 медработников: 13 врачей, 9 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 220 пациентов (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 562 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 139 427.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3176.

Среди скончавшихся — врач-стоматолог из Кишинева Виталий Ене и лаборант из столичного диагностического центра Вера Ченушэ. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (332)

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