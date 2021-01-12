Как сдать экзамены экстерном: что заявили в Минобразования

В ведомстве рассказали, что нужно сделать, чтобы сдать тестирование в рамках предстоящей экзаменационной сессии экстерном.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Заявки на сдачу экзаменов на степень бакалавра экстерном в рамках предстоящей в 2021 году сессии можно подать с 10 января по 15 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

"За указанный период заявление с необходимыми документами нужно подавать в Минобразования (вход в здание правительства с улицы Бэнулеску-Бодони) или отправить почтой по адресу: муниципий Кишинев, Площадь великого национального собрания, 1, Министерству образования, культуры и исследований/Национальному агентству по куррикулуму и оцениванию", – отметили в структуре.

Бланк заявки для записи и перечень необходимых документов размещен на сайте Национального агентство па куррикулуму и оцениванию.

Экзамены на степень бакалавра в 2020 году в Молдове отменили из-за пандемии коронавируса нового типа. Решение приняли депутаты парламента республики.

Двеннадцатиклассникам и учащимся, которые в 2020-м закончили программу лицейского курса в учреждениях профессионально-технического образования, выдали дипломы бакалавра на основании средних отметок по всем предметам за три года. Процедура касалась тех выпускников, кого ранее допустили к экзаменам и у кого средние отметки по предметам выше 5 баллов.

Отметки по экзаменационным дисциплинам выставлялись как среднее арифметическое, с округлением до целого, средних годовых отметок, полученных учениками в период обучения в X–XII классах/на I-III курсах обучения в учреждениях профессионально-технического образования, по соответствующим дисциплинам.

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