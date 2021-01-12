В детских садах Кишинева будет единое меню

Для всех дошкольных учреждений столицы предусмотрен единый рацион питания, в его разработке приняли участие профильные структуры.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В детских садах столицы с января будет действовать единое меню питания, которое предполагает доставку в учреждения дошкольного образования продуктов единого качества, происхождения и цены. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

"Установление единого меню в детских садах будет способствовать повышению эффективности государственных закупок и оптимальному использованию финансовых средств", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, власти регулярно созывают должностных лиц из Главного управления образования, молодежи и спорта и директоров воспитательных учреждений, чтобы решить организационные проблемы, возникающие в связи с организацией питания.

"Основываясь на рекомендациях отраслевых министерств, примэрия Кишинева совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и Центром общественного здравоохранения Кишинева разработают инфографику по организации и иллюстрацию процесса питания в образовательных учреждениях, чтобы общественность знала все этапы его организации", уточнили в пресс-релизе.

Кроме того, Главное управление образования, молодежи и спорта издало постановление, оговаривающее мониторинг договоров о государственных закупках продуктов и питания детей в детсадах Кишинева. Документ призван облегчить процедуры и мониторинг договоров о закупках, а также их выполнения.

До 28 января этого года руководители дошкольных учреждений сообщат через онлайн-анкету обо всех нарушениях и трудностях, возникающих в процессе внедрения единого меню. Данные обобщат, они станут руководством к действию для муниципалитета и ответственных структур.

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