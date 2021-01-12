Суд перевел экс-посла Молдовы в России из-под домашнего ареста в изолятор

Изначально прокуроры ходатайствовали о продлении срока задержания обвиняемого на 30 суток, но первая инстанция решила, что арест Негуца будет отбывать дома. Сторона обвинения оспорила этот вердикт и теперь экс-дипломат переведен в изолятор.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Бывший посол Молдовы в России Андрей Негуца переведен из-под домашнего ареста в изолятор тюрьмы №13. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

"Изначально прокуроры просили применить предварительный арест на 30 суток. Суд столичного сектора Чеканы решил поместить его под домашний арест. Прокуроры опротестовали это решение в Апелляционной палате. Сегодня суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и решил поместить его под предварительный арест", – сообщили в Генпрокуратуре.

По информации источника, по общей процедуре Негуцу перевели в изолятор пенитенциара №13 в Кишиневе.

Негуца признан обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков. Однако он не признал себя виновным.

Сообщается, что по этому делу проходят четверо обвиняемых: еще двое находятся под стражей в следственном изоляторе, в отношении одного суд вынес постановление о розыске.

За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

В начале декабря молднет всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из РМ крупной партии анаболиков. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – отмечалось в сообщении Таможенной службы.

На фоне этого скандала официальный Кишинев принял решение снять Негуцу с должности посла Молдовы в России. Взамен руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, на тот момент - депутат молдавского парламента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova