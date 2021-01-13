Как в Приднестровье готовятся к приближающимся морозам

В связи с тем, что синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие дни, в регионе предусмотрели меры безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. В каждом городе Приднестровья намерены оборудовать передвижные пункты обогрева в связи с предупреждениями метеорологов о том, что в ближайшие дни температура воздуха сильно понизится.

"В случае выпадения обильных осадков и понижения температуры воздуха передвижные пункты обогрева будут размещены на пересечении дорожных магистралей, где будет наиболее сложная погодная обстановка", - отметил замначальника управления аварийно-спасательной службы Сергей Гонцов.

По его словам, в случае необходимости поездок на дальние расстояния водителям следует взять с собой дополнительные теплые вещи, канистру топлива, буксировочный трос, лопату.

"При понижении температуры воздуха в первую очередь замерзает вода в стоячих водоемах. Даже если вода промерзла возле берега, этот лед обманчивый", - предупреждает спасатель.

Как говорит Гонцов, даже если кажется, что лед крепкий, не стоит на него выходить, чтобы избежать несчастного случая.

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