Как в Приднестровье готовятся к приближающимся морозам

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. В каждом городе Приднестровья намерены оборудовать передвижные пункты обогрева в связи с предупреждениями метеорологов о том, что в ближайшие дни температура воздуха сильно понизится.
"В случае выпадения обильных осадков и понижения температуры воздуха передвижные пункты обогрева будут размещены на пересечении дорожных магистралей, где будет наиболее сложная погодная обстановка", - отметил замначальника управления аварийно-спасательной службы Сергей Гонцов.
"При понижении температуры воздуха в первую очередь замерзает вода в стоячих водоемах. Даже если вода промерзла возле берега, этот лед обманчивый", - предупреждает спасатель.
Как говорит Гонцов, даже если кажется, что лед крепкий, не стоит на него выходить, чтобы избежать несчастного случая.
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