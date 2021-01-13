Экономист: кто получает выгоду от пандемии COVID-19 в Молдове

Парадокс, но пандемия и ограничения, введенные из-за нее, благотворно повлияли на одну из областей в нашей стране.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. В Молдове COVID-19 унес жизни более трех тысяч граждан, обанкротил предприятия и оставил многих людей без дохода. Однако не во всех областях были зафиксированы потери от пандемии.

У кого после начала эпидемии дела пошли на лад, рассказал в радиостудии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

По словам специалиста, количество студентов в университетах Молдовы увеличилось в 2020-2021 учебном году. Это происходит впервые за долгое время, когда высшее образование в нашей стране было в упадке.

Как отметил Ионицэ, в этом году в вузах республики обучается 59 тысяч студентов, что на 2200 больше, чем в 2019-2020 учебном году, когда в них учились только 56 тысяч 800 студентов.

"После 13 лет упадка впервые за этот период в высшем образовании увеличилось количество студентов", - подчеркнул Ионицэ.

По словам экономического эксперта, на увеличение количества студентов повлияли ограничения движения транспорта, введенные на фоне пандемии, вызванной COVID-19.

"Да, можно сказать, что это вызвано пандемией. Дети, возможно, хотели уехать за границу, но не смогли из-за пандемии. И, смотрите, высшее образование получает глоток воздуха. Ребятам пришлось остаться учиться в стране, а в вузы было выбрано на 2200 студентов больше, чем в прошлом году", - пояснил собеседник.

Напомним, что с 2006 года количество студентов в вузах страны неуклонно сокращается. Так, если в 2006-2007 учебном году в университетах обучались 128 тысяч человек, то в 2019-2020 годах этот показатель достиг 56 800.

При этом в этот период из системы высшего образования ушла треть учителей, и сейчас их число достигает всего 4300 человек.

По мнению Ионицэ, на сокращение числа студентов повлияло как уменьшение количества молодежи в Молдове в целом, так и эмиграция людей.

Напомним, что за этот период было ликвидировано порядка 10 высших учебных заведений страны, из них 5 - только за последние два года.

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