Как согреть кишиневских детей-беспризорников: что решили власти

В центре для размещения несовершеннолетних, находящихся в затруднительном положении, могут найти приют одновременно десять детей.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Кишиневе начала работать круглосуточная "Служба уличной помощи", которая принимает несовершеннолетних, находящихся в затруднительном положении. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан в среду на своей странице в Facebook.

"В связи с этим управление социальной помощи и здравоохранения, управление образования, молодежи и спорта и управление полиции муниципия Кишинев подписали договор о межсекториальном сотрудничестве для раннего выявления и помощи детям в столице, которые находятся в группе риска", – отметил градоначальник.

По его словам, в служебном комплексе на улице Мирон Костин, 19/1, обустроены две отдельные комнаты для девочек и мальчиков. Помещения оснащены необходимой мебелью и электроприборами для комфорта детей.

"Одновременно в центре могут разместиться десять детей. Они смогут жить в центре до 45 дней, в течение которых компетентные органы найдут жизнеспособное решение для каждого отдельного случая. Также здесь несовершеннолетним окажут помощь специалисты. Для детей организуют социально-просветительскую деятельность и место отдыха", – отметил Чебан.

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