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Центр размещения для детей в Кишиневе

Как согреть кишиневских детей-беспризорников: что решили власти

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (163)
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В центре для размещения несовершеннолетних, находящихся в затруднительном положении, могут найти приют одновременно десять детей.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Кишиневе начала работать круглосуточная "Служба уличной помощи", которая принимает несовершеннолетних, находящихся в затруднительном положении. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан в среду на своей странице в Facebook.

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
Кишиневские беспризорники, кто они - видео полиции

"В связи с этим управление социальной помощи и здравоохранения, управление образования, молодежи и спорта и управление полиции муниципия Кишинев подписали договор о межсекториальном сотрудничестве для раннего выявления и помощи детям в столице, которые находятся в группе риска", – отметил градоначальник.

По его словам, в служебном комплексе на улице Мирон Костин, 19/1, обустроены две отдельные комнаты для девочек и мальчиков. Помещения оснащены необходимой мебелью и электроприборами для комфорта детей.

"Одновременно в центре могут разместиться десять детей. Они смогут жить в центре до 45 дней, в течение которых компетентные органы найдут жизнеспособное решение для каждого отдельного случая. Также здесь несовершеннолетним окажут помощь специалисты. Для детей организуют социально-просветительскую деятельность и место отдыха", – отметил Чебан.
  • Центр размещения для детей в Кишиневе
    Центр размещения для детей в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • Центр размещения для детей в Кишиневе
    Центр размещения для детей в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • Центр размещения для детей в Кишиневе
    Центр размещения для детей в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
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© Photo : Facebook / Iv Ceban
Центр размещения для детей в Кишиневе

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Тема:
События Кишинева (163)

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