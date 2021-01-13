13:49 13 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Молоток судьи

Финал истории с сотрудницей банка, присвоившей чужие миллионы на услуги гадалки

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
115 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210113/33227490/final-istorii-s-sotrudnitsey-banka-prisvoivshey-chuzhie-milliony-na-uslugi-gadalki.html

Судебный срок и взыскание присвоенных средств – такое решение вынесла судебная инстанция в отношении бывшего руководителя филиала одного из банковских учреждений.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Экс-руководитель филиала одного из банков в Рышканах приговорена к пяти годам и семи месяцам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

Ясновидящие.
© Sputnik / Алексей Куденко
Обещания на миллион - как "ясновидящие" вводят в заблуждение людей

"Прокуроры доказали ее вину в совершении преступления – присвоении чужого имущества в особо крупных размерах", – отметили в Генпрокуратуре.

Согласно материалам дела, в период февраля - июня 2020 года, будучи руководителем филиала одного из банков и располагая свободным доступом к вверенным средствам, женщина изъяла из финансового учреждения свыше 3,5 миллиона леев.

"Как на этапе расследования, так в ходе судебных разбирательств обвиняемая признала вину, заявив, что нуждалась в этих деньгах для оплаты услуг ясновидящей", – пояснили в прокуратуре.

Помимо тюремного срока, как отметили в структуре, суд постановил взыскать со счета фигурантки дела причиненный от преступления ущерб в пользу банковского учреждения.

"Для взыскания присвоенных средств по ходатайству прокурора на недвижимое имущество ответчика наложен арест.  Взыскание предусмотрено приговором суда. Приговор может быть обжалован", – уточнили в прокуратуре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Бывший бухгалтер НАПБ получила 10 лет тюрьмы за присвоение денег


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заброшенные здания Кишинева
Фото – Заброшенные здания Кишинева, как они выглядят сейчас
«Власти хотят, чтобы люди боялись»: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Владимир Линдерман
Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись"
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться