Финал истории с сотрудницей банка, присвоившей чужие миллионы на услуги гадалки

Судебный срок и взыскание присвоенных средств – такое решение вынесла судебная инстанция в отношении бывшего руководителя филиала одного из банковских учреждений.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Экс-руководитель филиала одного из банков в Рышканах приговорена к пяти годам и семи месяцам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Прокуроры доказали ее вину в совершении преступления – присвоении чужого имущества в особо крупных размерах", – отметили в Генпрокуратуре.

Согласно материалам дела, в период февраля - июня 2020 года, будучи руководителем филиала одного из банков и располагая свободным доступом к вверенным средствам, женщина изъяла из финансового учреждения свыше 3,5 миллиона леев.

"Как на этапе расследования, так в ходе судебных разбирательств обвиняемая признала вину, заявив, что нуждалась в этих деньгах для оплаты услуг ясновидящей", – пояснили в прокуратуре.

Помимо тюремного срока, как отметили в структуре, суд постановил взыскать со счета фигурантки дела причиненный от преступления ущерб в пользу банковского учреждения.

"Для взыскания присвоенных средств по ходатайству прокурора на недвижимое имущество ответчика наложен арест. Взыскание предусмотрено приговором суда. Приговор может быть обжалован", – уточнили в прокуратуре.

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