Покупки из Китая снова возможны: возобновлена отправка посылок в Молдову

Приятная новость для молдавских клиентов онлайн-магазинов из Китая. Однако придется немного потерпеть, пока все интернет-магазины Поднебесной адаптируются к новой логистике.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Отправка посылок из Китая в Молдову возобновлена: такую услугу вновь запустил почтовый оператор КНР China Post. Об этом сообщили на официальном сайте компании "Почта Молдовы".

Как отметили в компании, это стало возможным по итогам переговоров, обсуждений и совместных усилий почтовых администраций двух стран.

"Китайский почтовый оператор официально объявил, что с 11 января 2021 года возобновил отправку посылок в Молдову. China Post уведомит об этом продавцов, работающих онлайн", - говорится в сообщении молдавской почты.

Однако клиентам "Почты Молдовы", желающим осуществлять покупки на китайских онлайн-платформах, придется еще немного подождать, пока эти сетевые магазины адаптируют свою деятельность к новой схеме логистики, чтобы затраты на отправку были оптимальными.

Напоминаем, что в связи с пандемией COVID-19 и прекращением международных рейсов в начале 2020 года почтовые операторы Китая приостановили отправку посылок в большинство пунктов назначения в мире, в том числе в Молдову.

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