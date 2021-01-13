В Молдове продлевается чрезвычайное положение в здравоохранении

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Молдове до 15 февраля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, сообщили в пресс-службе правительства республики в среду.

"Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация в Молдове остается неблагоприятной. До 10 января в общей сложности зарегистрирован 149 391 случай, в том числе 3139 смертельных исходов и 138 440 вылечившихся, а 7812 эпизодов остаются активными", – сказано в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина.

Комиссия постановила запретить до 15 февраля работу ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и других коммерческих единиц подобного типа.

"Остается в силе режим работы ресторанов и кафе – с 07.00 до 22.00. Ограничение распространяется также на предприятия общественного питания, расположенные в АЗС, в торговых центрах и в аэропортах", – сказано в пресс-релизе правительства.

Также под запретом остается присутствие зрителей в кинотеатрах, концертных залах и домах культуры, за исключением театров, которые смогут проводить мероприятия в строгом соответствии с мерами, предусмотренными инструкцией, утвержденной Постановлением № 31 от 24 сентября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

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"С 16 января разрешено возобновить спортивные соревнования без зрителей. Состязания можно проводить на открытом воздухе и в закрытых помещениях национальными спортивными федерациями, аккредитованными Министерством образования, культуры и науки", – сказано в сообщении.

При этом Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья распорядилась, чтобы государственные и частные учреждения работали согласно специальному графику, выводя в офисы лишь необходимый персонал. Для сотрудников, обязательного присутствия которых на работе не требуется, необходимо обеспечить условия для дистанционного труда.

"Министерства, Госканцелярия, другие центральные административные органы, подчиненные правительству, и организационные структуры в пределах их компетенции будут работать по специальному графику: с 07.30 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30", – отметили в кабмине.

В решении комиссии указаны и меры по предотвращению и контролю инфекции COVID-19 при пересечении государственной границы на пути въезда в Молдову.

"Особое положение применяется к лицам, у которых есть сертификат о сделанной вакцине от COVID-19. Таким образом, этим гражданам будет разрешен въезд на территорию республики, независимо от страны, из которой они прибыли, без обязательного заполнения эпидемиологической карты и заявления о собственной ответственности за соблюдение 14-дневного режима самоизоляции", – уточнили в правительстве. © Sputnik / Evgeny Biyatov Коронавирус и кризисы: что 2021-й нам готовит

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении.

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