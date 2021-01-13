Фото - "День жестянщика" в Приднестровье в связи со снегопадом

С утра среды сотрудники автоинспекции региона разруливают в прямом и переносном смысле сложную ситуацию на дорогах. На наиболее опасных участках трасс разместили передвижные пункты обогрева.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. В Кишиневе ни снежинки, а всего в 70 километрах от города, в Тирасполе, снег валом валит, и это провоцирует аварии.

С утра сводки правоохранительного ведомства пестрят сообщениями о ДТП. В первой аварии на выезде из села Суклея, что рядом с Тирасполем, пострадали пять человек. По предварительной версии, 70-летний водитель автомобиля Peugeot выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

"Скорая увезла в больницу водителей обеих машин, а также пассажиров автомобиля Mazda - женщину и двоих детей", - рассказали в пресс-центре МВД Приднестровья.

Вскоре пришло сообщение о трех ДТП в самом Тирасполе. И снова причиной стали сложные погодные условия - снег и гололедица.

Приднестровье занесло снегом. Гололедица на дорогах - причина многих аварий. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья.

Так одна фура перегородила проезд к пропускному пункту в Бендерах в кишиневском направлении. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья.

Для автоинспекторов сейчас работы непочатый край. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья.

Дороги инспектируют аварийно-спасательные подразделения, чтобы вовремя прийти на помощь тем, кто пострадал от гололедицы. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья.

На особо опасные участки дорог выдвинулись передвижные пункты обогрева. © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья. 1 / 5 © Photo : предоставлено: Пресс-центр МВД Приднестровья. Приднестровье занесло снегом. Гололедица на дорогах - причина многих аварий.

На участке дороги между Карагашом и Слободзеей автомобиль вылетел в кювет. Водитель "жигулей" не учел метеоусловия и не справился с управлением. Прибывшие на место сотрудники Слободзейского районного отдела внутренних дел вытянули автомобиль на дорогу. Пришли они на помощь и водителю автомобиля Renault, который в сложную ситуацию попал из-за снегопада. Машина потеряла управление и скатилась за пределы проезжей части.

Спасатели завершили также операцию по буксировке большегруза на скользком подъеме рядом с пропускным пунктом "Бендеры - Кишинев". На скользкой дороге развернуло фуру.

"Из Одессы в Кишинев следовали два большегруза. Одна фура скользкий участок пути проехала. Второй грузовой автомобиль забуксовал. Водитель пытался самостоятельно развернуть фуру, но не смог. Большегруз застрял прямо посредине дороги. Образовался затор", - отметили в МВД.

Проезжающие мимо водители вызвали спасателей. На место также выехали инспекторы ДПС для регулирования движения. Скользкую дорогу посыпали песком. С помощью троса вытянули фуру и отбуксировали ее до границы, к пропускному пункту.

Заснежило в основном центр и юг Приднестровья. На опасных участках дорог и перекрестках дежурят экипажи ДПС; там, где необходимо, инспекторы ГАИ регулируют движение.

Автоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее.

"Водителям важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и торможения, это может привести к потери управления автотранспортом. Пешеходы, помните - на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Передвигайтесь только по тротуарам, переходите дорогу исключительно по пешеходным переходам, заранее убедившись в безопасности", - предостерегают автоинспекторы.

На наиболее опасные участки заснеженных магистралей выдвинулись передвижные пункты обогрева МВД. Спецавтомобили повышенной проходимости будут расположены в Тирасполе на пересечении улиц Одесской и Чапаева, на перекрестке улиц Сакриера и Энергетиков, на трассе Тирасполь - Первомайск, около контрольно-пропускного пункта. Также они откроются в Бендерах на подъеме, на улице Ермакова, возле ресторана "Теремок" (в кишиневском направлении), возле супермаркета "Шериф".

В поселке городского типа Первомайск передвижные пункты будут установлены около спуска к таможенно-пропускному пункту, а также около Клеверного моста на трассе Тирасполь - Первомайск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova