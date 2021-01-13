План вакцинации в Молдове: что заявили в правительстве

Власти рассказали, как будет проходить вакцинация граждан Молдовы от коронавируса, а также из каких средств планируется закупать препарат.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила Национальный план иммунизации населения от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду.

Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации вакцинации населения согласно международным и национальным стандартам. Стратегия, как уточнили в кабмине, разработана специалистами в области здравоохранения при помощи и с учетом рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ.

Покровский: появится ли у людей в 2021-м коллективный иммунитет к COVID-19>>>

"Реализация плана обеспечит безопасное и эффективное администрирование вакцины от COVID-19 лицам, которым она показана и которые желают ее получить", – уточнили в правительстве.

С 26 февраля 2020-го по 7 января 2021 года в стране провели 571 141 лабораторный тест на SARS-COV-2. Наиболее пострадавшая возрастная группа, по словам специалистов, - граждане 60-69 лет. Их 20,6%.

Согласно международным рекомендациям доступ к прививкам будет приоритетным для населения, находящегося в группе риска:

на первом этапе прививки сделают работники медицинского сектора и персонал, а также получатели услуг социальной помощи;

на втором – предполагается вакцинация граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников силовых структур, оборонного сектора, правоохранительных органов, представителей пенитенциарной системы;

на третьем – прививки будут делать всем остальным гражданам вне зависимости от возраста, которые не были включены в первые два этапа.

"Власти намерены гарантировать, что все вакцины, которые будут импортированы в Молдову, будут одобрены и обеспечат высочайшую безопасность и эффективность", – подчеркнули в правительстве.

Как пояснили в кабмине, на первом этапе через платформу COVAX Молдова получит безвозмездно вакцину от коронавируса для 20% населения обоих берегов Днестра. Затем правительство может дополнительно подать запрос через программу Cost-Sharing COVAX дозы вакцины для еще 30% от общего населения страны. В то же время Молдова находится в процессе получения вакцины в качестве помощи со стороны ЕС и других государств.

"Вакцинировать от COVID-19 в общественных медико-санитарных учреждениях будут бесплатно. Правительство Молдовы полностью финансирует закупку вакцины и расходных материалов, а также услуг, предоставляемых в рамках национальной программы иммунизации", – подчеркнули в кабмине.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой обратил внимание на необходимость того, чтобы Минздрав полностью обеспечил организационные возможности на всей цепочке вакцинации, особенно в рамках первого этапа, который, по его словам, начнется в ближайшее время.

Также и. о. главы камбина попросил специалистов Минздрава обратиться к своим коллегами из Израиля, чтобы обменяться опытом и практикой проведения вакцинации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova