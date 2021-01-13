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Ужин в темноте: молдавские рестораны намерены провести необычный протест

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (339)
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Sputnik Молдова
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Владельцы ресторанов и кафе решили провести своеобразный флешмоб и выразить таким образом несогласие с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Молдавские рестораторы высказываются против решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому заведения общепита продолжат работу по сокращенному графику – до 22.00.

"Вместе с коллегами из HoReCa решили организовать акцию и выразить несогласие и недовольство в связи с игнорированием властями сектора, который мы представляем. В 19.00 14 и 15 января мы погасим свет на две минуты в заведениях общественного питания. Надеемся, что если нас не услышат, то, может быть, нас хотя бы увидят", – заявили в Ассоциации рестораторов республики (MAR).

В структуре отметили, что из-за многочисленных ограничений, которые были приняты в связи с распространением COVID-19, сектор HoReCa оказался среди самых пострадавший отраслей.

Медработник
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Молдове продлевается чрезвычайное положение в здравоохранении

Последнее ограничение, введенное властями в ноябре, касается ограничения программы работы до 22.00. Это решение было принято из-за роста числа случаев COVID-19.

"Однако за последние недели наблюдается значительный спад случаев. Мы неоднократно просили власти, чтобы снять это ограничение. Однако наши обращения остались без ответа", – добавили в ассоциации.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья продлила режим ЧП в здравоохранении до 15 февраля, а также сохранила ограничения в программе работы HoReCa до 22.00.

Рестораторы же настаивают на возвращении к обычному графику работы.

Согласно решению комиссии, до 15 февраля в республике действует запрет на работу ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и заведений подобного типа.

"Остается в силе режим работы ресторанов и кафе – с 07.00 до 22.00. Ограничение распространяется также на предприятия общественного питания, расположенные в АЗС, торговых центрах и аэропортах", – сказано в пресс-релизе правительства.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (339)

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