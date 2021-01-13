Примар Кишинева прокомментировал ситуацию с маршрутками в столице

Столичный градоначальник высказался по поводу проблем с общественным транспортом в Кишиневе, отметив, что муниципий нуждается еще минимум в 100 единицах.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Проблема общественного транспорта очень актуальна для Кишинева, и местная администрация ищет ее решения, заявил пример столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Ранее поступили запросы касательно приостановления деятельности некоторых экономических агентов, администрировавших маршрутные такси №125 и №178. Микроавтобусы №125 возобновили свою деятельность по сокращенному маршруту, а автобус №11 будет перенаправлен на улицу Ливезилор в Дурлешты, чтобы обеспечить граждан транспортом. В ситуации с маршрутом №178 идет поиск решения", – сообщил градоначальник.

По его словам, проблема в том, что количество транспортных единиц на многих маршрутах микроавтобусов снизилось из-за отсутствия водителей.

"Авторизация есть в общей сложности у 493 единиц транспорта, из которых ежедневно работают от 300 до 350 единиц, а 150 из них ездят и в пригороды", – подчеркнул Чебан.

Он напомнил, что по пригородным населенным пунктам курсируют 56 автобусов, однако столичному муниципию необходимы еще не менее 100 транспортных единиц.

"Что касается 100 автобусов, которые мы собирались закупить. Если бы весной прошлого года муниципальный совет Кишинева поддержал предложенный нами проект о закупке 100 автобусов класса Евро 5/6, которые можно было бы собрать на мунпредприятии "Городской автобусный парк", то уже летом 2020 года на улицах столицы был бы новый общественный транспорт", – сказал примар.

Сейчас, отметил он, ожидается решение Национального агентства по разрешению споров, которое заблокировало процесс закупки.

"Напомню, что тарифы на проезд в общественном транспорте не менялись с 2009 года, а в маршрутках – с 2006 года. Тем не менее недавно нам удалось закупить 10 двухзвенных и 20 классических троллейбусов. В этом году мы планируем вывести на улицы столицы еще 30 троллейбусов", – добавил Чебан.

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