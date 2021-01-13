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Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом.

Свежие данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (339)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210113/33233116/svezhie-dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-za-sutki.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 151 тысяче.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 808 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Женщина получает вакцину от COVID-19. Архивное фото
© REUTERS / POOL
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Отмечено восемь эпизодов "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 150 946.

За минувшие 24 часа проведено 3436 тестов, при этом повторно — 350.

Коронавирус выявлен в том числе у 43 медработников: 10 врачей, 20 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 214 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 790 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 140 217.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3193.

Среди скончавшихся — врач-стоматолог из Кишинева Виталий Ене и лаборант из столичного диагностического центра Вера Ченушэ. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (339)

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