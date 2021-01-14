Одну из улиц в центре Кишинева перекроют на два месяца

Муниципальные службы просят у граждан понимания и извинений за причиненные неудобства. Водители должны будут объезжать указанный участок.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. На улице Митрополита Дософтея в столице по периметру улиц Сфатул Цэрий и Триколорулуй движение будет приостановлено почти на два месяца. Об этом сообщила примэрия Кишинева.

По информации муниципальных властей, дорожное движение будет остановлено с 14 января и возобновится с 12 марта. Мера принимается в связи с выполнением работ по восстановлению бытового коллектора.

Водителям, пересекающим эту территорию, настоятельно рекомендуется следовать временным дорожным знакам.

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