Одну из улиц в центре Кишинева перекроют на два месяца

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. На улице Митрополита Дософтея в столице по периметру улиц Сфатул Цэрий и Триколорулуй движение будет приостановлено почти на два месяца. Об этом сообщила примэрия Кишинева.
По информации муниципальных властей, дорожное движение будет остановлено с 14 января и возобновится с 12 марта. Мера принимается в связи с выполнением работ по восстановлению бытового коллектора.
Водителям, пересекающим эту территорию, настоятельно рекомендуется следовать временным дорожным знакам.
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