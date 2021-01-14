Мэрия столицы ждет разрешения на закупку ста автобусов

Предполагалось, что новые автобусы будут собирать в Кишиневе, однако результаты тендера были заблокированы после жалобы одного из участников.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Примэрия Кишинева ожидает решения Национального агентства по разрешению споров, которое заблокировало процесс закупки 100 новых автобусов для муниципия. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Если бы весной прошлого года Мунсовет поддержал предложенный нами проект по закупке 100 автобусов класса Евро 5/6, которые можно было бы собрать на МП "Городской автобусный парк", то уже летом 2020 года на улицах столицы был бы новый общественный транспорт", — написал он в социальных сетях.

Градоначальник напомнил, что тарифы на проезд в общественном транспорте не менялись с 2009 года, а в маршрутных такси - с 2006 года. Несмотря на это, мэрии удалось закупить в 2020 году 10 двухзвенных и 20 классических троллейбусов.

В наступившем году планируется вывести на улицы столицы еще 30 троллейбусов, напомнил генпримар.

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