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Новые автобусы

Мэрия столицы ждет разрешения на закупку ста автобусов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (166)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210114/33237557/meriya-stolitsy-zhdet-razresheniya-na-zakupku-sta-avtobusov.html

Предполагалось, что новые автобусы будут собирать в Кишиневе, однако результаты тендера были заблокированы после жалобы одного из участников.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Примэрия Кишинева ожидает решения Национального агентства по разрешению споров, которое заблокировало процесс закупки 100 новых автобусов для муниципия. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Автобусы ISUZU
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если бы весной прошлого года Мунсовет поддержал предложенный нами проект по закупке 100 автобусов класса Евро 5/6, которые можно было бы собрать на МП "Городской автобусный парк", то уже летом 2020 года на улицах столицы был бы новый общественный транспорт", — написал он в социальных сетях.

Градоначальник напомнил, что тарифы на проезд в общественном транспорте не менялись с 2009 года, а в маршрутных такси - с 2006 года. Несмотря на это, мэрии удалось закупить в 2020 году 10 двухзвенных и 20 классических троллейбусов.

В наступившем году планируется вывести на улицы столицы еще 30 троллейбусов, напомнил генпримар.

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Тема:
События Кишинева (166)

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Теги:
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