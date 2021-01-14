10:05 14 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Посольство России в Молдове

Осторожно, мошенники — посольство России предупреждает

© Sputnik / Родион Прока
Общество
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210114/33237634/ostorozhno-moshenniki-posolstvo-rossii-preduprezhdaet.html

Участились случаи, когда в социальных сетях появляются объявления о якобы "помощи за деньги" в оформлении российских документов.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове распространило предупреждение о мошенниках, которые публикуют в социальных сетях сообщения о том, что якобы могут содействовать в оформлении за определенную плату российских заграничных паспортов в Кишиневе.

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
В какие страны можно полететь гражданам Молдовы с биометрическим паспортом

Документирование российскими заграничными паспортами на территории Республики Молдова осуществляется исключительно консульским отделом посольства России в Молдове. При этом ввиду продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции сохраняются ранее введенные ограничения на прием заявлений для оформления загранпаспортов лицам старше 14-летнего возраста, уточняет дипмиссия.

"Иные лица и организации, предлагающие соответствующие услуги, никакого отношения к посольству не имеют. Указанная деятельность нарушает действующее законодательство. Будьте внимательны и осторожны!" — говорится в заявлении посольства России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Когда возобновится выдача паспортов и водительских прав в Приднестровье
Цифровой "паспорт здоровья": свобода перемещения не для всех
Теги:
посольство России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
В зимнем Байкале: москвичка установила мировой рекорд по подлёдному плаванию.
Байкальским тюленям на удивление: мировой рекорд по подледному плаванию
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться