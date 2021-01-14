Осторожно, мошенники — посольство России предупреждает

Участились случаи, когда в социальных сетях появляются объявления о якобы "помощи за деньги" в оформлении российских документов.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Посольство России в Молдове распространило предупреждение о мошенниках, которые публикуют в социальных сетях сообщения о том, что якобы могут содействовать в оформлении за определенную плату российских заграничных паспортов в Кишиневе.

Документирование российскими заграничными паспортами на территории Республики Молдова осуществляется исключительно консульским отделом посольства России в Молдове. При этом ввиду продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции сохраняются ранее введенные ограничения на прием заявлений для оформления загранпаспортов лицам старше 14-летнего возраста, уточняет дипмиссия.

"Иные лица и организации, предлагающие соответствующие услуги, никакого отношения к посольству не имеют. Указанная деятельность нарушает действующее законодательство. Будьте внимательны и осторожны!" — говорится в заявлении посольства России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova