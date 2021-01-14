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Вступила в силу статья УК о нарушении монополии государства на азартные игры

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210114/33239035/vstupila-v-silu-statya-uk-o-narushenii-monopolii-gosudarstva-na-azartnye-igry.html

Наказание за противоправные действия по этой статье может составить как крупную денежную сумму, так и срок заключения в местах лишения свободы.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В начале января вступила в силу статья Уголовного кодекса РМ об ответственности за нарушение законодательства об организации азартных игр, составляющих государственную монополию.

Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Генпрокуратура занялась "Национальной лотереей" и игорным бизнесом

В соответствии с новой статьей, которая была внесена в УК в прошлом году, организация на территории Молдовы азартных игр, которые находятся в монополии государства, а также любые действия по импорту, продвижению, посредничеству и поощрению этой деятельности, включая предоставление электронных платежных услуг, наказываются штрафом в размере от 2 тысяч до 4 тысяч условных единиц (от 100 до 200 тысяч леев). Для юридического лица наказание составляет от 6 до 8 тысяч условных единиц (300-400 тысяч леев).

Если противозаконные действия совершены группой лиц или привели к обогащению в крупных размерах, наказание может составить до двух лет лишения свободы. В случае преступной группы или если прибыль от азартных игр использовалась для отмывания денег или финансирования терроризма — до пяти лет заключения.

Игровой бизнес под прицелом прокуроров

В октябре 2020 года вопросом передачи иностранным компаниям контроля над игровым бизнесом в Молдове занялась Генеральная прокуратура.

По заявлению генпрокурора, ряд чиновников в Минэкономики и Агентстве госсобственности намеренно создали условия для захвата бизнеса в интересах небольшого круга людей через структуру "Национальной лотереи Молдовы". С этой целью были разработаны и приняты поправки в нормативную базу на уровне министерств и ведомств.

В этой связи глава ГП Александр Стояногло отметил принятие в 2016-2018 годах закона об азартных играх и ряда актов, которые установили госмонополию в этой сфере и передачу управления ею в распоряжение "Национальной лотереи". Поправки в законодательство происходили и на уровне кабинета министров — в том числе путем принятия правительством ответственности перед парламентом.

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