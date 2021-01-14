Крещенские купания в пандемию: как их проведут в Приднестровье

Жителям региона рекомендовали отказаться от купелей на открытом воздухе и совершать омовения дома, а освященную воду прихожанам намерены раздавать во дворах храмов.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Приднестровье в условиях пандемии крещенским купаниям рекомендовано предпочесть домашние омовения освященной водой. Об этом говорили на заседании Оперштаба по профилактике и предотвращению распространения вируса, оно прошло под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Накануне Красносельский провел телефонное совещание с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой. Обсуждалось, как будет проходить празднование Крещения Господня в условиях карантина.

"Собеседники сошлись во мнении, что массовое купание в открытых водоемах в условиях пандемии небезопасно с санитарно-эпидемиологической точки зрения, так как предполагает большое скопление граждан, соблюдающих эту православную традицию", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Места купания в этом году благоустраивать, как было в прежние годы, не будут. При этом МВД региона поручено организовать патрулирование территорий вблизи участков Днестра, традиционно используемых жителями для крещенских купаний.

Праздничные службы в храмах состоятся. При этом остаются в силе требования, связанные с минимизацией числа прихожан, одномоментно находящихся в церковных помещениях, соблюдением социальной дистанции, гигиены и дезинфекции, а также ограничением контактов с предметами церковной утвари.

Во дворах храмов будет организована раздача освященной воды, которую можно будет использовать для омовений дома. Это позволит не нарушить православных традиций празднования Крещения.

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