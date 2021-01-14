За двое суток пять младенцев появились на свет в "полевых" условиях

Три женщины родили прямо в машинах скорой помощи, роды приняли врачи экстренной службы — все младенцы здоровы.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. За последние двое суток пять младенцев появились на свет вне стен родильных домов, сообщает Национальный центр догоспитальной медицинской помощи.

Во Флорештском и Сорокском районах 11 января экипажи машин скорой помощи приняли у двух женщин роды, которые спонтанно начались на пути в роддом. В обоих случаях все прошло без осложнений, на свет появились мальчик и девочка весом около трех килограммов.

На следующий день, 12 января, в Яловенском и Штефан-Водском районах вне госпитальных учреждений были приняты роды у трех женщин, одна роженица разрешилась от бремени в машине скорой помощи. Мамы и младенцы были доставлены в медицинские учреждения.

Всем роженицам от 30 до 40 лет, сообщает ведомство.

В целом за последние двое суток за экстренной медицинской помощью обратились 3913 человек. В больницы доставлены 1456 пациентов, из которых 209 — дети.

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