За двое суток пять младенцев появились на свет в "полевых" условиях

Во Флорештском и Сорокском районах 11 января экипажи машин скорой помощи приняли у двух женщин роды, которые спонтанно начались на пути в роддом. В обоих случаях все прошло без осложнений, на свет появились мальчик и девочка весом около трех килограммов.
На следующий день, 12 января, в Яловенском и Штефан-Водском районах вне госпитальных учреждений были приняты роды у трех женщин, одна роженица разрешилась от бремени в машине скорой помощи. Мамы и младенцы были доставлены в медицинские учреждения.
Всем роженицам от 30 до 40 лет, сообщает ведомство.
В целом за последние двое суток за экстренной медицинской помощью обратились 3913 человек. В больницы доставлены 1456 пациентов, из которых 209 — дети.