Войку рассказал Sputnik, почему не ушел в отставку с поста главы МВД

Министр внутренних дел в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил: несмотря на движения в политике, министры должны управлять ведомствами, которые возглавляют.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдовы Павел Войку считает, что должен продолжать мандат руководителя структуры, чтобы оправдать доверие, оказанное депутатами и президентом.

"Почему я должен был уйти? Во-первых, я принял присягу на верность родине и гражданам. Я вхожу в легитимное правительство, хоть оно и исполняет обязанности. Думаю, что с выбранной для руководства МВД командой мы должны выполнить поставленные задачи и оправдать доверие, оказанное нам депутатами и президентом", – отметил Войку в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. До этой же даты в статусе и. о. главы Минздрава, министра экономики и инфраструктуры и руководители Минфина находились Виорика Думбрэвяну, Анатол Усатый и Сергей Пушкуца.

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