Войку рассказал, что грозит виновному в смертельном ДТП полицейскому

И. о. главы МВД прокомментировал ДТП, которое произошло накануне в Кишиневе, когда патрульный полицейский насмерть сбил 36-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Патрульный полицейский, которого подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия, задержан. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Павел Войку.

"Крайне возмущен тем, что сотрудник специализированной службы, ответственной за предотвращение и борьбу с ДТП, совершил аварию. Он также превысил скорость. Сейчас изучаются анализы, находился ли он на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Но предварительно есть информация, что он употреблял спиртное", – сказал Войку.

Собеседник особо отметил факт, что после совершения аварии полицейский покинул место происшествия.

"Мне жаль, что некоторые мои коллеги не отдают себе отчет и разрушают свою карьеру и будущее. На данный момент сотрудник арестован и будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", – подчеркнул и. о. министра.

По его словам, будут детально рассмотрены все действия патрульного, так как он совершил нарушение по двум обвинениям: ДТП, приведшее к смерти, а также оставление места аварии. Это отягчающее обстоятельство.

"Если он будет призван виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы", – уточнил Войку.

По его словам, вне зависимости от чинов и званий закон един для всех.

Авария с участием полицейского

ДТП со смертельным исходом произошло поздно вечером 13 января на улице Соколень в столичном микрорайоне Старая Почта.

Патрульный полицейский насмерть сбил 36-летнюю женщину, когда она переходила улицу, соблюдая правила дорожного движения. Сотрудник правоохранительных органов скрылся с места происшествия. Однако не заметил, что по пути потерял регистрационный номерной знак.

Это значительно упростило сотрудникам правоохранительных органов возможность установить, что за рулем находился их коллега. На момент совершения ДТП полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей.

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщил, что машину вскоре нашли на улице Подгоренилор. В ней находился 25-летний сотрудник полиции вместе с супругой. Его задержали на 72 часа.

Начато служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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