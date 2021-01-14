Соцпомощь и компенсация за коммуналку в Кишиневе: кому и сколько достанется

Тем получателям материальной помощи и льгот, которые уже в прежние годы подавали заявления, на сей раз не надо будет обивать пороги кабинетов.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Почти 14 тысяч малообеспеченных семей из Кишинева получат материальную поддержку от примэрии за декабрь 2020 года. Из них примерно 2700 семьям окажут социальную помощь на общую сумму 1,6 миллиона леев, а еще более 11 тысяч семей получат компенсацию за отопление в холодное время года на общую сумму 5,7 миллиона леев.

"Данные проверяются комиссиями в секторах, после чего осуществляются выплаты. За прошедшие месяцы будут произведены перерассчеты", – пояснил глава города Ион Чебан в соцсети.

Градоначальник обратил внимание на то, что десятки тысяч жителей Кишинева получат компенсацию за коммунальные услуги и отопление, не стучась в двери кабинетов чиновников. Людям, получавшим такого рода материальную помощь до 2020 года, больше не нужно повторно отправлять заявление на получение льготы. Это должны сделать лишь те, кто включается в систему сейчас.

"Мы настаивали на том, чтобы малообеспеченные жители муниципия могли получить компенсацию в размере 40% от стоимости счета в отопительный сезон 2020-2021 года и без подачи заявления", – отметил Чебан.

Деньги будут переведены напрямую на счета поставщиков услуг. За централизованное отопление и горячую воду – 40% в месяц от суммы, рассчитанной по действующему тарифу на тепловую энергию. За доставку природного газа, электричества, дров и угля, используемых для отопления, - 500 леев в месяц на семью, а на одиноких пенсионеров - 1000 леев в месяц.

Получателями компенсаций являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев составил ниже 3000 леев в месяц на каждого человека, а также молодые семьи (до 35 лет) со средним ежемесячным доходом до 5000 леев.

На компенсацию затрат на коммунальные услуги и энергоресурсы малообеспеченным слоям населения в Кишиневе предусмотрено 80 миллионов леев.

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