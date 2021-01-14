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Слово - за врачом.

Военнослужащие-срочники в Приднестровье снова могут уходить в увольнительные

© Sputnik / Александр Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (343)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210114/33242676/voennosluzhaschie-po-prizyvu-pridnestrovya-snova-mogut-ukhodit-v-uvolnitelnye.html

Запрет на проведение свободного времени за пределами территории части ввели почти год назад в связи с эпидемиологической обстановкой.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Приднестровье возобновят практику ухода солдат срочной службы в увольнительные. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба по инициативе лидера региона Вадима Красносельского.

"Решение в каждом конкретном случае принимает командир части. Контроль исполнения возложен на руководителей профильных ведомств", – отмечено в сообщении.

Виктор Гайчук.
© Sputnik
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Запрет на увольнительную был введен весной 2020 года в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на введенный в приднестровской армии режим службы по принципу рабочего дня, нынешние солдаты-срочники оказались в условиях строгой долгосрочной изоляции. Продолжающиеся девять месяцев ограничения могут негативно сказаться на морально-психологическом климате в армейских рядах", – пояснил Красносельский.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (343)

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Теги:
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