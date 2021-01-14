Военнослужащие-срочники в Приднестровье снова могут уходить в увольнительные

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Приднестровье возобновят практику ухода солдат срочной службы в увольнительные. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба по инициативе лидера региона Вадима Красносельского.
"Решение в каждом конкретном случае принимает командир части. Контроль исполнения возложен на руководителей профильных ведомств", – отмечено в сообщении.
"Несмотря на введенный в приднестровской армии режим службы по принципу рабочего дня, нынешние солдаты-срочники оказались в условиях строгой долгосрочной изоляции. Продолжающиеся девять месяцев ограничения могут негативно сказаться на морально-психологическом климате в армейских рядах", – пояснил Красносельский.
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