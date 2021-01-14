Погодные сюрпризы: какие угрозы таит бесснежная зима с морозами

В Молдове весь декабрь и первые дни января погода была совсем "не по сезону". Осень не хотела уступать права. Но уже на этой неделе синоптики прогнозируют морозы до -15. Как это повлияет на урожай, каких еще сюрпризов ждать жителям Молдовы, читайте в нашем обзоре.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Грядущие в Молдове морозы не критические даже при отсутствии снежного покрова. Об этом Sputnik Молдова заявила руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

"У нас были теплые дни, а понижение температур идет постепенно. Нет резкого спада, когда, к примеру, сегодня среднесуточная температура +5, а завтра – сразу -5", – уточнила собеседника.

По ее словам, отсутствие снежного покрова стало характерной особенностью для молдавской зимы.

"Вспомните январь 2020 года… За последние 20 лет у нас очень редко бывает снежный покров даже в январе", – сказала Миронова.

Согласно прогнозам, на текущей неделе синоптики обещают до -15 градусов по Цельсию.

"При такой температуре даже при отсутствии снежного покрова минимальная температура на глубине узла кущения озимых культур не опустится ниже критических значений. Критическое – это -15 именно на глубине три сантиметра. А для этого температуры должны быть намного ниже – от -25", – пояснил эксперт.

Она напомнила, что такие же температурные значения были и в прошлом году в бесснежье.

"Поэтому мы не ожидаем каких-то повреждений озимых культур в связи с этими морозами. Температуры не являются критическими даже при отсутствии снежного покрова", – подчеркнула Миронова.

В нынешней ситуации специалисты не ожидают резких температур, которые могут нанести вред озимым. "Если такие показатели и будут, то всего пару дней, то есть непродолжительный период, и они не достигнут критических значений, при которых могут повредиться озимые посевы", – добавила специалист.

Состояние озимых

Представитель Госгидрометеослужбы прокомментировала, в каком состоянии находятся посевы озимых культур.

"В целом благодаря тому, что посевы были поздними из-за того, что не было влаги в почве, а сеяли все в основном в октябре и ноябре, и благодаря тому, что температура в декабре была выше нормы, прошли осадки и в начале января были теплые дни, мы оцениваем состояние, как если бы посевы были раньше посеяны, как хорошее и удовлетворительное", – уточнила эксперт.

Состояние плодовых

Что касается плодовых, то, как отметила Миронова, тех положительных температур, что были в Молдове, было недостаточно для того, чтобы они начали вегетировать или набухать почки.

"Отдельные дикорастущие в городском микроклимате – это обычное явление для нашей зимы. Все дело в микроклимате города… Плодовые и виноград находятся в состоянии покоя и условия для перезимовки были удовлетворительными", – сказала эксперт.

По ее словам, виноград переносит морозы до -20 градусов, что касается плодовых, если есть почки, – до -30, но это в зависимости от культур.

"К примеру, менее устойчив абрикос, а более устойчивы вишня и черешня. Но температуры, которые мы ожидаем, не окажут на них никакого отрицательного влияния пока", – уточнила эксперт.

Опасность морозов без снега

Морозы до -15 градусов озимым не угрожают. Об этом рассказалпредседатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"В зимовку эта культура вошла хорошо, порядка 90% площадей распустились, а это гарантия того, что легкие морозы им не опасны. При морозах в -20, -25, конечно, некоторые из них могут пострадать. Но в целом состояние озимых достаточно хорошее, так как осень была дождливой и теплой, и они смогли распуститься", – сказал эксперт.

Через 50 лет Молдова может превратиться в cубтропики?

Эколог обратил внимание, что теплые зимы, которые наблюдаются в Молдове в последние годы, – это результат глобального потепления.

"Почти на градус среднегодовая температура выше, чем скажем 20-30 лет назад. Но еще есть изменения погоды. Переменчивость сейчас больше, и поэтому может быть и похолодание, и потепление", – сказал Гараба.

Специалист не исключает, что через полстолетия Молдова будет находиться в другой климатической зоне.

"Это вполне возможно, что мы окажемся в субтропиках и будем выращивать тропические культуры", – добавил эксперт.

По его словам, таких теплых зим, как за последние два года, не было за прошедшие 70-100 лет.

"С одной стороны, радует, что мы платим меньше за энергию, но с другой – пробуждаются растения, животные. Это вносит разлад. Пока нет признаков, что у нас произошло возобновление вегетации, пока растения еще находятся в состоянии спячки. Лишь некоторые из них начинают цвести, так сказать, по ошибке, но такое происходит каждый год. Почки пока находятся в состоянии покоя. Думаю, что похолодание приостановит процесс пробуждения", – уточнил Гараба.

Как считает эксперт, ответственные за политику в области охраны окружающей среды должны принимать меры по предотвращению выделения в атмосферу углекислого газа и других веществ, которые способствуют потеплению.

"Наша страна, к сожалению или к счастью, не вносит большой вклад в процесс потепления, потому что у нас нет промышленности. Но тем не менее, у нас есть обязательства перед международными организациями, и мы тоже должны сократить эти выбросы", – уточнил эксперт.

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