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Врач.

Минздрав: за сутки в Молдове подтвержден 741 новый случай COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (342)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210114/33244625/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-741-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 151 687.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 741 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

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© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Зафиксированы два эпизода "импорта" инфекции - из Чехии и Румынии. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 151 687.

За минувшие 24 часа проведено 3445 тестов, в том числе первичных - 3140.

Коронавирус выявлен у 27 медработников: 13 врачей, 10 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 230 пациентов (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 766 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 140 983.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3211.

Среди скончавшихся медсестра из Хынчешт Вера Ромашку. Всего за время пандемии погибли 69 медработников. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (342)

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