Нагачевский: Санду грозит импичмент, если она не выдвинет кандидата в премьеры

И. о. главы Минюста считает, что если президент не предложит кандидата на пост главы кабмина, то она может понести политическую и/или юридическую ответственность.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду согласно Конституции обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. В противном случае ее ждет политическая или даже юридическая ответственность. Такое мнение озвучил в интервью радиостудии Sputnik исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул Нагачевский.

По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то может применяться политическая или юридическая ответственность за нарушение Конституции и присяги.

"Обстоятельства нарушения присяги и насколько была нарушена Конституция также должен установить Конституционный суд (КС), если будет обращение в этом смысле", – уточнил собеседник.

Что касается времени, отведенного для выдвижения президентом кандидата в премьеры, то, как отметил и. о. главы Минюста, речь идет о разумных сроках после консультаций с парламентскими фракциями.

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"Как мы знаем, консультации состоялись 24 декабря 2020-го. Сегодня уже 14 января 2021 года. Мы видим лишь бездействие со стороны госпожи президента. Более того, на брифинге она объявила, что ждет ответа КС по поводу обращения о самороспуске парламента. Но эти вопросы не взаимосвязаны", – добавил Нагачевский.

То есть, пояснил он, конституционное обязательство по выдвижению кандидата в течение разумного срока после консультаций с парламентскими фракциями не приостановлено Конституционным судом.

И. о. главы Минюста заявил, что не понимает, каковы основания для затягивания решения по предложению Майей Санду претендента на пост главы правительства. По его мнению, если президент считает, что необходимы дополнительные консультации, то их надо назначить, "то есть необходимо предпринять определенные шаги, которые бы оправдали бездействие в вопросе выдвижения кандидата".

"В противном случае мы констатируем попытку блокирования конституционных обязательств и затягивания выдвижения кандидата с целью обструкции права парламента высказаться по предложенному президентом претенденту", – подчеркнул и. о. министра.

Нагачевский пояснил, что "политическая ответственность предполагает формулу отстранения от должности президента, то есть процедуру импичмента".

"Что касается юридической ответственности, то она может быть от административной до уголовной. Это прописано в постановлении Конституционного суда от августа 2020 года, где дается объяснение, как может быть привлечен к ответственности с юридической точки зрения в том числе президент Молдовы", – добавил он.

По его словам, соответствующий запрос в Конституционный суд должны подать депутаты парламента республики.

"Конституционный суд в этом случае должен высказаться. Для меня неясно, превышены ли сроки для выдвижения кандидата. На мой взгляд, превышены. Аргумент, что обратились в КС, для того чтобы инстанция высказалась по поводу возможности самороспуска парламента голосами двух третей депутатов, не является правдоподобным, чтобы отстраниться от конституционной обязанности выдвигать претендента", – сказал Нагачевский.

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Что касается возможной юридической ответственности, то, как подчеркнул и. о. министра, он считает, что пока не дошло до того этапа, чтобы говорить об инициировании юридических процедур в отношении президента.

"Как можно просто решить кризис – предложить кандидата в премьеры. Если за него проголосуют, то будет правительство, если не поддержат – еще раз выдвинуть, и идем на досрочные парламентские выборы. Все очень просто", – обратил внимание и. о. главы Минюста.

Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. До этой же даты в статусе и. о. главы Минздрава, министра экономики и инфраструктуры и руководители Минфина находились Виорика Думбрэвяну, Анатолий Усатый и Сергей Пушкуца. Решение об отставке Кику объяснил необходимостью начать процедуру роспуска парламента.

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