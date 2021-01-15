Почему закрывают COVID-госпиталь, разместившийся в одном из учебных заведений

В Оперштабе принято решение о закрытии с 16 января госпиталя, развернутого на базе Кадетского корпуса МВД Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. С 1 февраля воспитанники Кадетского корпуса МВД Приднестровья снова сядут за парты. Карантинный госпиталь, который был развернут на базе этого учебного заведения, закроют. Из-за невысокой загруженности необходимости в нем нет.

"Инфекционный госпиталь на базе Республиканского кадетского корпуса МВД закроют уже в эту субботу – 16 января. Сейчас в инфекционном стационаре проходят лечение шесть заболевших. Их выпишут или переведут в другое лечебное учреждение", - пояснили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

После закрытия в зданиях, где функционировал инфекционный госпиталь, пройдет тщательная двухнедельная санитарная обработка помещений. За это время, до того как учебное заведение снова откроет свои двери, кадеты, преподаватели и другие сотрудники учреждения пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

В Приднестровье несколько социальных объектов были переоборудованы в инфекционные госпитали в связи с необходимостью размещения пациентов с коронавирусом. В их числе и Кадетский корпус. Воспитанники учебного учреждения тогда были переведены на учебу онлайн.

В регионе зарегистрировано 27 188 фактов инфицирования COVID-19. В карантинных госпиталях проходят лечение 1225 пациентов, 32 из которых в тяжелом состоянии, пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Профильные стационары загружены на 43%.

Всего за время пандемии проведено 125 079 лабораторных исследований проб биоматериалов. Зафиксировано 542 летальных исхода (2% от числа заразившихся). Победили COVID-19 18 137 человек (67%). Среднесуточный уровень инфицированности в регионе на текущей неделе составил 171 случай, неделей ранее – 180. В условиях контролируемой самоизоляции - 3833 жителя Приднестровья.

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