Видео - Истории бездомных Кишинева: как выжить зимой без крова

В кишиневском приюте можно встретить людей, которые оказались на улице по разным причинам: выселили из дома родственники, потеряли жилье из-за накопившихся долгов или же виной всему стало пристрастие к алкоголю.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Татьяне Данцовой недавно исполнилось 72 года и свой день рождения она отметила в Центре размещения бездомных, где находится уже два месяца. Пожилая женщина попала на улицу семь лет назад после того, как ее лишила квартиры собственная дочь. В разговоре с корреспондентом Sputnik Молдова она призналась, что никогда не думала о том, что ее ждет такая участь.

"Так получилось, что дочь продала мою квартиру, пока меня не было дома. Когда я вернулась, все уже решилось. Это была однокомнатная квартира площадью 19 квадратных метров на третьем этаже. Я осталась на улице", – сказала собеседница.

Приют для бездомных стал временным убежищем и для Сергея Игбатова. Этот мужчина потерял трудоспособность и крышу над головой в 36 лет. Все это произошло после досадного инцидента, когда он упал с лестницы у магазина и сломал ногу.

Сергей рассказал, что до этого несчастья работал плотником и на заработанные деньги платил за квартиру, еду и другие вещи первой необходимости. У него нет родственников, которые поддержали бы его. Однако даже при всех этих проблемах он чувствует себя счастливчиком, поскольку если бы он не попал в этот центр, то остался бы и без ноги, и без крова.

"Я попал на улицу и жил буквально на дороге, пока еще было тепло. Затем мне наложили на ногу второй гипс, врачи сказали, что нужна срочная операция, стоимость которой 10 тысяч леев. Я не мог работать и мне не к кому было обратиться", – рассказал Игбатов.

В итоге ему посоветовали пойти в приют для бездомных.

Волею судьбы в приюте оказалась и гражданка США Чапра Меклер. Она приехала в Молдову год назад в надежде найти пропавшего сына. Женщина предполагала, что он именно здесь, потому что отец ее ребенка родом из Бельц. При неизвестных обстоятельствах она потеряла документы и оказалась на улице. Затем представители Бюро по миграции и убежищу доставили иностранку в приют для бездомных. Теперь власти Молдовы вместе с американским посольством пытаются вызволить женщину из беды.

© Sputnik / Mihai Caraus Чапра Меклер.

Для людей, попавших в приют для бездомных, есть все необходимое – трехразовое питание, ванная, туалет, а социальные работники помогают реинтегрироваться в общество.



"У постояльцев центра есть современная столовая, где они питаются трижды в день. Все дезинфицируется после каждого приема пищи, проводят уборку. Еще у нас есть специальная лампа, убивающая все микробы, включаем ее на час. Теперь у нас также есть новая мебель", – отметил Вячеслав Маковей, директор центра для бездомных.

Сейчас в приюте 65 человек, но в теплый период года их меньше. По словам руководителя учреждения, на содержание одного человека государство тратит около четырех тысяч леев в месяц.

© Sputnik / Mihai Caraus Постояльцы учреждения.

Но пришедшие сюда должны соблюдать несколько условий: не употреблять алкоголь, наркотики и убирать личное пространство. При этом они могут оставаться сколько захотят, на них не давят, чтобы они покинули центр.

Более того, специалисты учреждения ежедневно работают с этими людьми и пытаются направить их по верному жизненному пути.



"Анализируя последние пять лет, мы убедились, что практически всегда в холодный период года количество гостей у нас увеличивается. Люди приходят к нам разными путями: обращаются сами, а также часто их приводят общественные организации или люди с добрым сердцем, желающие помочь, полиция, некоторые попадают сюда через врачей", – сказал Маковей.

Но некоторые бездомные предпочитают оставаться на дорогах даже зимой, их единственным спасением остаются добросердечные люди, протягивающие руку помощи.

© Sputnik / Mihai Caraus Обед для бездомных в Кишиневе.

Корреспонденты Sputnik нашли еще одну группу социально уязвимых людей возле мемориального комплекса "Вечность". Там они собираются каждый день в 13.30, потому что представители кишиневского Дома Милосердия приносят сюда горячую пищу. Все привыкли терпеливо ждать в очереди и благодарят за полученную помощь.

В холодное время года правоохранители также совершают рейды по городу, чтобы убедить бездомных все же найти себе убежище и не замерзнуть на улице.

© Sputnik / Mihai Caraus Обед для бездомных в Кишиневе.

Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати уточнила для Sputnik, что сотрудники обычно выезжают в места, где чаще всего скапливаются люди без жилья, и проводят с ними беседы. Те, что соглашаются на уговоры, получают приют в центре на улице Халтей.

© Sputnik / Mihai Caraus Татьяна Данцова.

Бездомная женщина Татьяна Данцова призналась, что зима – самое тяжелое время для людей, оставшихся без крова. Если в теплое время года еще можно спать на открытом воздухе, то с приходом зимы это становится невозможно. Бабушка Таня, как ее называют в приюте, еще мечтает обрести собственный дом и призывает людей помогать тем, кто оказался в беде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova