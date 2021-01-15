Видео - Истории бездомных Кишинева: как выжить зимой без крова

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Татьяне Данцовой недавно исполнилось 72 года и свой день рождения она отметила в Центре размещения бездомных, где находится уже два месяца. Пожилая женщина попала на улицу семь лет назад после того, как ее лишила квартиры собственная дочь. В разговоре с корреспондентом Sputnik Молдова она призналась, что никогда не думала о том, что ее ждет такая участь.
"Так получилось, что дочь продала мою квартиру, пока меня не было дома. Когда я вернулась, все уже решилось. Это была однокомнатная квартира площадью 19 квадратных метров на третьем этаже. Я осталась на улице", – сказала собеседница.
Приют для бездомных стал временным убежищем и для Сергея Игбатова. Этот мужчина потерял трудоспособность и крышу над головой в 36 лет. Все это произошло после досадного инцидента, когда он упал с лестницы у магазина и сломал ногу.
Сергей рассказал, что до этого несчастья работал плотником и на заработанные деньги платил за квартиру, еду и другие вещи первой необходимости. У него нет родственников, которые поддержали бы его. Однако даже при всех этих проблемах он чувствует себя счастливчиком, поскольку если бы он не попал в этот центр, то остался бы и без ноги, и без крова.
"Я попал на улицу и жил буквально на дороге, пока еще было тепло. Затем мне наложили на ногу второй гипс, врачи сказали, что нужна срочная операция, стоимость которой 10 тысяч леев. Я не мог работать и мне не к кому было обратиться", – рассказал Игбатов.
В итоге ему посоветовали пойти в приют для бездомных.
Волею судьбы в приюте оказалась и гражданка США Чапра Меклер. Она приехала в Молдову год назад в надежде найти пропавшего сына. Женщина предполагала, что он именно здесь, потому что отец ее ребенка родом из Бельц. При неизвестных обстоятельствах она потеряла документы и оказалась на улице. Затем представители Бюро по миграции и убежищу доставили иностранку в приют для бездомных. Теперь власти Молдовы вместе с американским посольством пытаются вызволить женщину из беды.
Для людей, попавших в приют для бездомных, есть все необходимое – трехразовое питание, ванная, туалет, а социальные работники помогают реинтегрироваться в общество.
"У постояльцев центра есть современная столовая, где они питаются трижды в день. Все дезинфицируется после каждого приема пищи, проводят уборку. Еще у нас есть специальная лампа, убивающая все микробы, включаем ее на час. Теперь у нас также есть новая мебель", – отметил Вячеслав Маковей, директор центра для бездомных.
Сейчас в приюте 65 человек, но в теплый период года их меньше. По словам руководителя учреждения, на содержание одного человека государство тратит около четырех тысяч леев в месяц.
Но пришедшие сюда должны соблюдать несколько условий: не употреблять алкоголь, наркотики и убирать личное пространство. При этом они могут оставаться сколько захотят, на них не давят, чтобы они покинули центр.
Более того, специалисты учреждения ежедневно работают с этими людьми и пытаются направить их по верному жизненному пути.
"Анализируя последние пять лет, мы убедились, что практически всегда в холодный период года количество гостей у нас увеличивается. Люди приходят к нам разными путями: обращаются сами, а также часто их приводят общественные организации или люди с добрым сердцем, желающие помочь, полиция, некоторые попадают сюда через врачей", – сказал Маковей.
Но некоторые бездомные предпочитают оставаться на дорогах даже зимой, их единственным спасением остаются добросердечные люди, протягивающие руку помощи.
Корреспонденты Sputnik нашли еще одну группу социально уязвимых людей возле мемориального комплекса "Вечность". Там они собираются каждый день в 13.30, потому что представители кишиневского Дома Милосердия приносят сюда горячую пищу. Все привыкли терпеливо ждать в очереди и благодарят за полученную помощь.
В холодное время года правоохранители также совершают рейды по городу, чтобы убедить бездомных все же найти себе убежище и не замерзнуть на улице.
Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати уточнила для Sputnik, что сотрудники обычно выезжают в места, где чаще всего скапливаются люди без жилья, и проводят с ними беседы. Те, что соглашаются на уговоры, получают приют в центре на улице Халтей.
Бездомная женщина Татьяна Данцова призналась, что зима – самое тяжелое время для людей, оставшихся без крова. Если в теплое время года еще можно спать на открытом воздухе, то с приходом зимы это становится невозможно. Бабушка Таня, как ее называют в приюте, еще мечтает обрести собственный дом и призывает людей помогать тем, кто оказался в беде.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>