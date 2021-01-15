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Возложение цветов к бюсту М. Эминеску

Аурелиу Чокой поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33253830/aureliu-chokoy-pozdravil-deyateley-kultury-s-professionalnym-prazdnikom.html

К Дню национальной культуры, который отмечается в Молдове, представители отрасли получат премии.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой возложил цветы к бюсту поэта Михая Еминеску в день его рождения и поздравил работников культуры с их профессиональным праздником, который также отмечается 15 января.

Бюст Михая Эминеску на Аллее классиков в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"2020 год привел к огромному дефициту культуры среди нас. Нацкомиссия недавно разрешила деятельность театров. Вместе с коллегами по правительству мы думаем о том, чтобы открыть и концертные залы, когда это позволит статистика по коронавирусу", - заявил Чокой прессе.

Вместе с и.о. премьера цветы к бюсту классика возложила и.о. министра образования, культуры и исследований Лилиана Поголша.

"Сегодня будут награждены выдающиеся деятели культуры. Наши поздравления лауреатам, которые представляют учреждения культуры. Поздравления всем нам", - заявила Поголша.

Национальный день культуры учрежден в Республике Молдова Постановлением парламента от 12 апреля 2012 года с целью популяризации национальной культуры, культурных ценностей, а также деятелей в этой области.

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