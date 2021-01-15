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Аурелиу Чокой

На рынке медикаментов есть признаки спекуляций - Чокой

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33253909/na-rynke-medikamentov-est-priznaki-spekulyatsiy-ciocoi.html

Врио главы правительства Аурелиу Чокой намерен бороться со спекулятивными ценами на лекарства, которые необходимы для лечения коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. На фармацевтическом рынке Молдовы есть признаки спекулятивных действий со стороны компаний, занимающихся импортом лекарств в республику. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

Заявления прозвучали по завершении церемонии по случаю Дня национальной культуры. И.о. главы правительства рассказал, что на личном опыте убедился в высокой стоимости медикаментов, необходимых при терапии коронавирусной инфекции.

Лекарства
© Sputnik / Алексей Майшев
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"Когда я отправился за лекарствами, был шокирован, узнав сумму, которую нужно выложить за лекарства. Я спросил себя, что же происходит с пенсионерами или гражданами, у которых доход, скажем, ниже среднего", - возмутился Чокой.

Он рассказал, что только один медикамент, который нужно принимать месяц, обошелся ему в 3500 леев. 

"Для нас с женой медикаменты обошлись в почти 7 тысяч леев. Это очень много", - заявил Чокой.

Исполняющий обязанности главы правительства пообещал обсудить этот вопрос с коллегами из кабинета министров.

"Есть и спекулятивные элементы. Потому что из-за дефицита необходимых при COVID-19 препаратов на фармацевтическом рынке поднялась их цена. Тот же медикамент, который я недавно покупал за 3500 леев, еще в августе стоил 450 леев. Представляете, почти в десять раз поднялась цена. Это заставило меня задуматься о спекулятивных действиях на этом рынке. Все это мы должны обсудить с импортерами лекарств", -  заявил Чокой.

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