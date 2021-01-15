Консульский пункт России в Тирасполе возобновляет работу

Из-за пандемии консульский отдел перешел на особый режим работы, и на прием могут записаться только определенные категории людей.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания Российской Федерации в городе Тирасполе с 18​ января​ 2021 года возобновляет прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.

"Прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению (если на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ) будет осуществляться по вторникам", - пояснили в консульском пункте.

По понедельникам и четвергам будет проводиться прием заявлений для получения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.

Временно на период пандемии запись на прием будет вестись по телефону консульского пункта. Перед тем, как записаться на прием, предлагается обязательно ознакомиться с перечнем необходимых документов для подачи заявлений на сайте посольства России в Молдове.

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