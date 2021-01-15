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Обновлен список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (352)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33258103/obnovlen-spisok-stran-po-priezde-iz-kotoryh-nado-uhodit-na-karantin.html

В новый перечень, опубликованный Минздравом, вошли 26 государств — в нем нет России, Украины и Румынии.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 26 государств.

В зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 411 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (352)

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Теги:
коронавирус


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