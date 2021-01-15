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Почему снег поделил жителей Молдовы и в то же время объединил их

© AFP 2020 / Pascal Pochard-Casabianca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33258472/pochemu-sneg-podelil-zhiteley-moldovy-i-v-to-zhe-vremya-obedinil-ikh.html

Недавний снегопад наполнил ленты соцсетей долгожданными фотографиями красивых зимних пейзажей. Однако эти снимки лишь из центральной и южной части Молдовы, жителям других регионов приходится только следить за наполняющими интернет картинками и комментировать их.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Выпавший снег разделил жителей Молдовы на тех, кто гуляет по снежным просторам, радостно лепит снеговиков и активно все это фотографирует, демонстрируя в соцсетях, и других – кто завидует, но молча это делать у них не получается.

Но самое главное, все невзгоды и неприятности, которые несет обычно снег – аварии, заносы, проблемы передвижения людей и транспорта – остались лишь в сообщениях правоохранительных органов или местных администраций, а страницы соцсетей обыкновенных пользователей наполнены в основном позитивом.

Странное ощущение, будто у нас две зимы, которые рисуют две разных Молдовы: зимнюю, белую и пушистую, и бесснежную осенне-весеннюю.

Те, кому не удалось пока наблюдать снег у себя за окном, комментируют в интернете фотографии тех, кто живет в той части Молдовы, в которую пришла наконец-то снежная зима, удивляясь и радуясь тому, что хоть кто-то из жителей нашей страны в этом году прочувствует настоящее "холодное время года".

Все с интересом фотографируют любимый двор, детскую площадку, особо очаровавший пейзаж, с энтузиазмом накатывают шары из снега и лепят разнообразных обаятельных снеговиков. Потом торопятся выставить это в какой-нибудь открытый интернет-канал, и все вместе, с уже подключившимися сторонними наблюдателями, с удовольствием все это обсуждают.

Ну разве не прекрасное единение принес нам снег?!

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Теги:
снеговики, снег


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