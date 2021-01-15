Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Украина исключила Молдову из списка стран "красной зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

© Screenshot / Министерство здравоохранения Украины Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова теперь в него не входит.

Локдаун на Украине

С 8 января в соседней стране начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса COVID-19. Они будут в силе до 24 января. Помимо усиления противоэпидемических мер кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, этот режим раньше действовал до конца 2020 года.

Главная цель локдауна — уменьшение количества больных коронавирусом, а также сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы.

В посольстве Молдовы на Украине отметили, что утвержденные ограничения запрещают работу кафе, ресторанов (за исключением услуг доставки на дом и возможности забрать заказ), баров, кинотеатров, фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, театров, торговых центров, непродовольственных рынков и учебных заведений (кроме детских садов).

"Сообщаем, что запрещено проводить какие-либо развлекательные, спортивные или культурные мероприятия. Официальные спортивные соревнования могут проводиться, но без зрителей. Запрещается принимать посетителей коммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере торговли и оказывающими услуги потребителям, за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, оборудованием и медицинскими товарами, средствами гигиены, товарами для дома, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, фитосанитарной продукцией", – отметили в молдавской дипмиссии.

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В посольстве уточнили, что торговля должна осуществляться в помещениях, которые не менее чем на 60% предназначены для продажи таких товаров.

"В период строгого карантина продолжат работу подразделения по оказанию финансовых и транспортных услуг, станции по обслуживанию транспортных средств, почтовые службы, медицинские и ветеринарные пункты, АЗС (кроме зон общественного питания), салоны красоты (только по предварительной записи), детские сады. Также городской и междугородний общественный транспорт продолжит работу по установленному графику", – отметили в дипмиссии.

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

При этом полис должен быть оформлен или украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.

Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером +380....).

В то же время иностранные граждане, находящиеся в самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по email kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp și Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

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