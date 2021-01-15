Министр обороны провел проверку в частях Национальной армии

Генштаб и оборонное ведомство подвели итоги года и обсудили планы учебно-тренировочных мероприятий в Вооруженных силах.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Боеспособность войсковых частей была изучена в рамках проверки, которую провел в подразделениях Национальной армии министр обороны Виктор Гайчук.

Инспекция с участием командования Генерального штаба состоялась в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2021 год.

По словам начальника Генштаба, бригадного генерала Игоря Горгана, военнослужащие срочной и контрактной службы всех армейских гарнизонов с успехом завершили годичный план боевой подготовки и проведения учений.

Виктор Гайчук на совещании с армейским командованием отметил, что в 2021 году оборонное ведомство сосредоточится на наращивании потенциала командных структур и действиях армии по поддержке гражданских структур в условиях чрезвычайных ситуаций.

Министр обороны подчеркнул, что процесс подготовки личного состава должен идти с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

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