Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 576 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу.

Отмечено семь эпизодов "импорта" инфекции – два из Великобритании, по одному из Германии, Ирландии, Италии, Украины и России.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 152 263.

За минувшие 24 часа проведено 1525 тестов, при этом повторно — 226.

Коронавирус выявлен в том числе у 18 медработников: четырех врачей, девяти медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 224 пациента (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 992 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 141 975.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3228.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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