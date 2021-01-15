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Банковские карты, архивное фото.

Полиция Кишинева заявила об участившихся случаях мошенничества: что надо знать

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33261643/politsiya-kishineva-zayavila-ob-uchastivshikhsya-sluchayakh-moshennichestva-chto-nado-znat.html

Правоохранители дали ряд рекомендаций держателям банковских карт и электронных счетов, отметив, на какие еще уловки идут изобретательные преступники.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Кишиневская полиция обращает внимание на участившихся случаях мошенничества с использованием банковских карт.

"Соблюдая определенные простые правила для безопасных расчетов в банковских системах, можно избежать того, чтобы оказаться жертвой возможного мошенничества", – отметил источник.
  1. В правоохранительных органах рассказали, что по одной из преступных схем держателям банковских карт звонят через приложение Viber и представляются сотрудниками банка. Под предлогом, что кто-то пытался снять деньги со счета и якобы в целях безопасности, мошенники просят человека сообщить все данные с его карты.
  2. Другая схема касается объявлений, которые размещают граждане на торговых онлайн-площадках и в социальных сетях. Злоумышленники выражают заинтересованность выставленным на продажу товаром и под предлогом его покупки или бронирования просят у продавца персональные данные: номер карты, код безопасности, единовременные пароли, которые отправляются держателю карты SMS-сообщением на его мобильный телефон. На самом же деле эта информация используется в мошеннических целях – для доступа к банковским счетам жертв.

Рекомендации полиции:

  • если кто-то получил доступ к вашему онлайн или банковскому счету, либо информацию о кредитной карте, необходимо срочно позвонить в банк, чтобы как можно быстрее закрыть счет и избежать вывода средств;
    Девушка работает за ноутбуком, иллюстративное фото.
    © Sputnik / Владимир Песня
    Жители Молдовы должны быть начеку - сидя дома можно стать жертвой мошенников
  • если с вами связались незнакомые лица, представившиеся сотрудниками банка, – не верьте. Прежде всего проверьте информацию, действительно ли вам позвонили сотрудники этого банка и что вас просят указать реквизиты;
  • если вы хотите продать какие-то товары через социальные сети, не соглашайтесь на транзакции с помощью банковской карты;
  • если вы стали жертвой мошенников, не откладывайте звонок в ближайшие инспекторат полиции или в Единую службу спасения "112".

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