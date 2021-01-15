Полиция Кишинева заявила об участившихся случаях мошенничества: что надо знать

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Санду рассказала о судьбе парламента и досрочных выборах Глава государства поделилась тем, каким она видит урегулирование приднестровского вопроса, как изменится состав Высшего совета безопасности, а также , какие вопросы намерена поднять в рамках своего официального визита в Брюссель. 289

Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева оказалось ложным После звонка с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве был проведен доскональный досмотр, но ничего подозрительного специалисты не нашли. 18