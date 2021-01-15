Полиция Кишинева заявила об участившихся случаях мошенничества: что надо знать

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Кишиневская полиция обращает внимание на участившихся случаях мошенничества с использованием банковских карт.
"Соблюдая определенные простые правила для безопасных расчетов в банковских системах, можно избежать того, чтобы оказаться жертвой возможного мошенничества", – отметил источник.
- В правоохранительных органах рассказали, что по одной из преступных схем держателям банковских карт звонят через приложение Viber и представляются сотрудниками банка. Под предлогом, что кто-то пытался снять деньги со счета и якобы в целях безопасности, мошенники просят человека сообщить все данные с его карты.
- Другая схема касается объявлений, которые размещают граждане на торговых онлайн-площадках и в социальных сетях. Злоумышленники выражают заинтересованность выставленным на продажу товаром и под предлогом его покупки или бронирования просят у продавца персональные данные: номер карты, код безопасности, единовременные пароли, которые отправляются держателю карты SMS-сообщением на его мобильный телефон. На самом же деле эта информация используется в мошеннических целях – для доступа к банковским счетам жертв.
Рекомендации полиции:
- если кто-то получил доступ к вашему онлайн или банковскому счету, либо информацию о кредитной карте, необходимо срочно позвонить в банк, чтобы как можно быстрее закрыть счет и избежать вывода средств;© Sputnik / Владимир Песня
- если с вами связались незнакомые лица, представившиеся сотрудниками банка, – не верьте. Прежде всего проверьте информацию, действительно ли вам позвонили сотрудники этого банка и что вас просят указать реквизиты;
- если вы хотите продать какие-то товары через социальные сети, не соглашайтесь на транзакции с помощью банковской карты;
- если вы стали жертвой мошенников, не откладывайте звонок в ближайшие инспекторат полиции или в Единую службу спасения "112".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>