В Тирасполе удвоились случаи обращений к травматологам: что советуют врачи

Главной причиной участившихся случаев посещения травмпунктов стала гололедица, образовавшаяся после того, как в четверг, 14 января, выпал снег.
ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. По сравнению с началом недели, когда в Приднестровье еще не успел выпасть снег, число ежедневных обращений в травматологический пункт Республиканской клинической больницы Тирасполя в последние дни увеличилось в два раза.
"На дорогах и тротуарах стало скользко. Травмы – различные. Это ушибы и растяжения, переломы", - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.
Специалисты советуют при гололедице идти медленно и делать короткие шаги, плавно переходить с одной ноги на другую и пружинить в колене, по возможности обходить обледеневшие места и во время ходьбы вытащить руки из карманов.
Также рекомендуется носить специальную абразивную или рифленую подошву.
Соревнованиям – зеленый свет. С 16 января чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения разрешает проводить турниры в Молдове. Важно включить в правила игры эпидобстановку и строго следовать санитарным знакам.