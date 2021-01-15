В Тирасполе удвоились случаи обращений к травматологам: что советуют врачи

Главной причиной участившихся случаев посещения травмпунктов стала гололедица, образовавшаяся после того, как в четверг, 14 января, выпал снег.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. По сравнению с началом недели, когда в Приднестровье еще не успел выпасть снег, число ежедневных обращений в травматологический пункт Республиканской клинической больницы Тирасполя в последние дни увеличилось в два раза.

"На дорогах и тротуарах стало скользко. Травмы – различные. Это ушибы и растяжения, переломы", - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Специалисты советуют при гололедице идти медленно и делать короткие шаги, плавно переходить с одной ноги на другую и пружинить в колене, по возможности обходить обледеневшие места и во время ходьбы вытащить руки из карманов.

Также рекомендуется носить специальную абразивную или рифленую подошву.

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