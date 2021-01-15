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Мячи заждались.

Завтра PLAY: спортсмены возвращаются из игрового карантина

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33263642/zavtra-play-sportsmeny-vozvraschayutsya-iz-igrovogo-karantina.html

Соревнованиям – зеленый свет. С 16 января чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения разрешает проводить турниры в Молдове. Важно включить в правила игры эпидобстановку и строго следовать санитарным знакам.

ТИРАСПОЛЬ, 15 января – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В помещениях или на открытом воздухе - главное, чтобы без зрителей! С паузы снимаются чемпионаты, но только при жестком соблюдении карантинных мер. Сейчас первый принцип спортивного "судейства" - контроль за COVIDом.

Первыми из соревновательного заточения выходят футболисты. Уже завтра возобновляется чемпионат Молдовы по мини-футболу. 

Не меньше игроков этому событию рады спортивные журналисты. Говорят, засиделись на творческой удаленке.

Эдуард Чобану.
"Все в ожидании рестарта спортивных состязаний. Потихоньку все возвращаются в обычное спортивное русло: дзюдоисты, борцы. Баскетболисты, волейболисты… Честно, очень ждем начала чемпионата Молдовы по футзалу! Национальной сборной предстоят нелегкие матчи на международной арене, но игровой практики слишком мало", – поделился мыслями спортивный журналист Эдуард Чобану.

Футзалисты находятся в вынужденном тайм-ауте с марта прошлого года. Пропустить столько матчей для игроков - смерти подобно. В таком же соревновательном провале и гандбольный чемпионат. Официальные матчи в ручной мяч почти год не играли. "Поймем, как это отразилось на качестве самого гандбола, когда выйдем на поле", – рассуждает тренер тираспольского клуба "ПГУ-Kartina TV". 

У гандболистов подготовка идет полным ходом.

"Президент Федерации гандбола Молдовы нам уже выслал официальное положение об организации матчей. Там много пунктов, которые мы обязаны соблюдать, в том числе соблюдать меры по предупреждению заражения коронавирусом. В принципе, все вокруг этого и крутится. Главное – здоровье спортсменов и всех окружающих", - подчеркнул гандбольный тренер.

Приднестровских гандболистов врасплох не застать. К возвращению чемпионата 17-кратный чемпион даже ночью готов. Тем более, что команда мастеров с 19 декабря упражняется в зале - официальное разрешение Оперштаба. Игровой старт ожидают уже в феврале гандболисты, волейболисты, баскетболисты. В баскетбольной Лиге с датами обещают определиться на следующей неделе.

"Трехочковый"?

У тираспольского игрока и тренера Сергея Мякинина на февраль большие планы: стартовать сразу в двух чемпионатах - Приднестровья и Молдовы. Баскетболист выступает за клубы БК "Металлург" и "ДЮСШ с.Суклея". Как старший тренер отделения баскетбола открытие сезона ждет с особенной ответственностью - к играм подойти в полном боевом составе.

"Приднестровский розыгрыш мы планируем начать второго февраля. Сейчас идет процесс согласования со всеми инстанциями, предварительно уже согласовываем расписание. А вот по чемпионату Молдовы у нас пока информации нет. Руководство Баскетбольной Лиги Молдовы обещает на днях определиться. Пока известно, что LBM должна начать сезон с масштабного турнира по баскетболу 3x3", - говорит баскетболист Сергей Мякинин.

Волейболисты хотят выйти на паркет уже 23 января. Мужской состав "Динамо-Тирасполь" готовится к выездной встрече, пока неизвестно, с кем. Но точно знает, что обыгрывать новый коллектив будет.

"Скорейшее возвращение чемпионата, кстати, не всем на руку. У меня, например, полностью обновленный состав. Омоложение на 90%. И может, чем позже стартуют матчи, тем больше времени на подготовку. Хотя все эти 9 месяцев мы без дела не сидели. Играли в пляжный волейбол. Спарринги между собой проводили. В общем, готовы к игре", – говорит тренер "Динамо-Тирасполь" Александр Ребдело.

Футбольные клубы национального дивизиона как раз вписываются в рестарт - завершают межсезонье. Уже приступили к тренировкам ряд молдавских коллективов.

Приднестровский клуб "Динамо-Авто" из отпуска выходит 21 января. Автомобилисты вернутся на базу в Терновке. Тренироваться будут на поле с искусственным покрытием. На тираспольский спорткомплекс подтягивается ФК "Шериф". На официальном сайте чемпиона красуется украинец Юрий Вернидуб с желто-черной розой (шарфом клуба). Судя по фото, в Тирасполе уже и весь обновленный тренерский штаб.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб.

Впрочем, у большого футбола на подготовку время есть - первые матчи в календаре ФMФ попадают на 20 февраля.

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