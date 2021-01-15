Санду: если согласуем с российской стороной визит, то я поеду в Москву

Глава государства ответила на вопрос, поедет ли она с официальным визитом в Российскую Федерацию, отметив, что с Москвой у Кишинева серьезная повестка.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что если с российской стороной будет согласован ее визит, то она поедет в Москву. Об этом она заявила в пятницу в эфире одного из телеканалов.

"Если мы согласуем с российской стороной такой визит, то я, конечно, поеду. У нас достаточно серьезная повестка с Россией и по социальному вопросу – по Соглашению о пенсионном обеспечении, по экономическим и торговым проблемам – разморозить экспорт, приднестровский конфликт. Только так и можно решать эти вопросы", – сказала Санду.

Майя Санду 12 января находилась с официальным визитом в Киеве по приглашению своего украинского коллеги. Это был ее первый зарубежный визит в качестве главы государства. В течение дня она провела встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и премьером Денисом Шмыгалем.

А в 18-19 января Санду отправится с официальным визитом в Брюссель.

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