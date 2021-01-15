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Полиция.

Сообщение о бомбе в одном из торговых центров Кишинева оказалось ложным

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210115/33265628/soobschenie-o-bombe-v-odnom-iz-torgovykh-tsentrov-v-kishineve-okazalos-lozhnym.html

После звонка с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве был проведен доскональный досмотр, но ничего подозрительного специалисты не нашли.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Сообщение о бомбе в одном из торговых центров в Кишиневе оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной полиции.

"В результате проверки здания торгового центра специалисты службы Bombteh какие-либо подозрительные или взрывоопасные объекты не обнаружены. По итогам предпринятых специальных мер идентифицирован человек, который совершил звонок. Им оказался несовершеннолетний в возрасте 13 лет. По данному факту инициирован уголовный процесс для установления всех обстоятельств", – отметили в полиции.

Мигалка на полицейском автомобиле.
© Fotolia / Andranik123
Фото: Неизвестный сообщил о бомбе в одном из кишиневских торговых центров
В пятницу в 20.20 в Единую службу спасения "112" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на крыше торгового центра на улице Арборилор находится взрывоопасный объект. На место выехали все специализированные службы: патрульные, опергруппа Генерального инспектората полиции сектора Центр, сотрудники Гениспектората по чрезвычайным ситуациям МВД, специалисты службы Bombteh. Зону вокруг здания ТЦ оцепили. Всех посетителей и работников молла эвакуировали.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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