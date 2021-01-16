Не дать морозу шанса: как избежать переохлаждения в стужу

В Молдову на некоторое время придет настоящая зима. Однако она несет и угрозы, в том числе - довольно низкие температуры.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, в Молдову приходят арктические воздушные массы. Они принесут в республику долгожданный снег, а также крепкие морозы. Накануне православного праздника Крещения Господня ночью ожидается до -17 градусов. Днем температура воздуха будет держаться около -10.

После продолжительного тепла людям придется вспомнить, что на дворе - разгар зимы. А это значит - нужно предпринять все меры, чтобы не озябнуть и не простудиться.

Чем опасно переохлаждение

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, в чем кроется главная угроза холода для организма и как сберечь здоровье во время стужи.

По ее словам, с понижением температуры воздуха люди волей-неволей начинают реже выходить из дома, не так часто проветривают помещения – все это создает благоприятные условия для активизации вирусов и бактерий.

"Сам холод может вызвать только замерзание, а затем различные заболевания. Чаще люди связывают холод с болезнями горла, а именно - ангиной или кашлем, однако гораздо больше страдают почки", - отметила Кирьякова.

Пагубное действие на организм оказывает переохлаждение головы и ног.

"Главный вред из-за переохлаждения - резкое ослабление иммунитета, вследствие чего человек легко может подхватить любой вирус", - подчеркнула врач.

Плотно есть и тепло одеваться

По мнению специалиста, в холодный период года следует разнообразить свое питание. Нужно регулярно употреблять в пищу калорийные продукты, содержащие большое количество витаминов. Все это укрепит иммунитет.

Также, как считает Кирьякова, в мороз не стоит выходить из дома на голодный желудок. Организм всегда должен быть полон сил.

© Sputnik / Osmatesco Галина Кирьякова

Помимо этого, очевидно, что нужно одеваться по погоде, а не по привычке под плюсовую температуру, как это было в первой половине сезона.

Правильно дышать

"В любых обстоятельствах на морозе нужно дышать через нос, потому что в наших внешних дыхательных путях очень хороший эпителий, отлично защищающий организм", - добавила собеседница Sputnik.

Как уточнила Кирьякова, если дышать через рот, то микробы и вирусы беспрепятственно попадают в организм.

В последние несколько лет в мире стало модным так называемое термобелье, а также согревающие перцовые и горчичные пластыри.

"Принцип ведь какой: тело должно дышать. Это термобелье может быть таким, что может нарушиться термоотдача. И под тканью может скопиться пот и влага, что впоследствии способно привести к еще большему охлаждению", - полагает врач.

Как добавила Кирьякова, если потребители уверены в качестве изделий и тканей, из которых они изготовлены, то термобелье может быть и выходом из ситуации.

Однако, как уверена врач, для молдавских морозов, обычно не превышающих -20 градусов, достаточно будет и обыкновенных теплых вещей, но из натуральных тканей - шерсти, хлопка.

Согреют ли "сто грамм"?

Что касается разных крепких настоек с перцем - не факт, что они могут по-настоящему обогреть организм, поделилась своим мнением Кирьякова.

"Подобные народные средства воздействуют на вкусовые рецепторы, но оказать большой эффект на весь организм могут далеко не всегда", - пояснила специалист.

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Говоря о таких настойках, она объяснила, что в мороз подобные напитки могут оказать сосудосуживающее действие, подчеркнув, что алкоголь в целом несет больше вреда организму, и чувство тепла и защищенности, которое он создает, - ложное.

Маски, мороз и пандемия

Во время пандемии в Молдове, как и в других странах, носят защитные маски: в том числе на улице, если человек находится в месте большого скопления людей.

Однако в сильный мороз нужно соблюдать некоторые правила и не допускать ношения влажной маски, своевременно ее менять, рассказала Галина Кирьякова.

"В маске и другое дыхание, и постоянно формируется конденсат. В этом конденсате, то есть во влажной среде, очень хорошо себя чувствуют разные микробы и бактерии", - отметила врач.

По данным синоптиков, серьезное понижение температуры произойдет уже к субботе - ожидается до -10 градусов днем ​​и до -15 градусов ночью. В нескольких районах страны возможен снег и усиление ветра.

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