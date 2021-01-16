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Павел Войку

И.о. главы МВД рассказал о криминогенной ситуации в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210116/33265665/Io-glavy-MVD-rasskazal-o-kriminogennoy-situatsii-v-moldove.html

Исполняющий обязанности руководителя Министерства внутренних дел дал характеристику прошедшему году с точки зрения криминогенной обстановки.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В начале пандемии некоторые политики прогнозировали ухудшение криминогенной обстановки к концу 2020 года. Однако на самом деле, согласно официальным данным, число преступлений снизилось примерно на 17%. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Павел Войку.

Полиция
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Войку рассказал, что грозит виновному в смертельном ДТП полицейскому

"Некоторые политики и аналитики выступали в начале 2020 года с прогнозами, что значительно увеличится число преступлений из-за пандемии, потому что многие будут самоизолированы дома, не будут приходить на работу, станут употреблять спиртные напитки. Прогнозировался спад квартирных краж, так как многие будут находиться дома, но при этом вырастут грабежи и разбойные нападения. Но такой прогноз не оправдался. По всем категориям преступлений отмечен спад", – отметил Войку.

По его мнению, такая статистика объясняется предпринятыми мерами по предотвращению преступлений.

Он отметил, что несмотря на спад преступности, есть некоторый рост нарушений ПДД и аварий.

С полной версией интервью и.о. министра внутренних дел можно ознакомиться здесь.

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