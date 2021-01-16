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Багаж одного из пассажиров рейса движется по транспортировочной ленте.

Что вынуждает граждан Молдовы уезжать за границу

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210116/33265859/Chto-vynuzhdaet-grazhdan-moldovy-uezzhat-za-granitsu.html

Бедность – не единственная причина, по которой жители республики решают бросить свои дома и уехать за рубеж.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Как минимум 35 тысяч граждан Молдовы выбрали заграничный путь в 2020 году. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Аналитик ссылается на результаты социально-экономического исследования, проведенного совместно с CBX-AXA.

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"Порядка 35 тысяч граждан Молдовы уехали в прошлом году. И поясню, откуда эта цифры. Мы проводим опросы, в ходе которых спрашиваем людей, намерены ли они уехать в ближайшие шесть месяцев. В среднем 18% опрошенных заявили, что намерены уехать. Понятно, что не все покидают страну, но цифры показывают и хочу сказать, что намерение уехать из страны такое же, как в 2018-м, когда страну покинули свыше 36 тысяч граждан. Это позволяет нам сказать, что как минимум 35 тысяч граждан уехали из Молдовы", – сказала Ионицэ.

И если раньше отъезд выбирали неквалифицированные рабочие и люди, достигшие черты бедности, то сейчас в этой категории - граждане, которые довольны своим финансовым положением, но больше не могут переносить институциональный кризис, с которым сталкивается страна.

"Большая часть людей, из тех, кто заявил, что хочет уехать, очень довольны своим финансовым положением, то есть у человека есть дом, стол, машина и хорошая зарплата, но он все равно хочет покинуть страну. На эту группу приходится 25%. Очевидно, уехать хотят и те, кто недоволен своим материальным положением. И есть еще одна категория – люди, которые достаточно довольны, я называю их узниками благополучия, они не очень богаты и не бедны, чтобы принять решение и уехать", – добавил Ионицэ.

По его словам, институциональный кризис, в котором живет страна, этот кризис общества заставляет уезжать из страны не бедных, а тех, кто богат, тех, кто начал бизнес, процветал. "Речь идет о тех, кто сказал: "Нет! Я заслуживаю лучшего, и в Молдове у меня нет шансов получить то, что я заслуживаю". Говорю вам, 25% опрошенных утверждают, что у них есть все необходимое, но они хотят уехать из страны", – отметил экономист.

Данные Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты показывают, что ежегодно порядка 2000 граждан Молдовы оседают на ПМЖ за границей.

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